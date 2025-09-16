Yankı Bağcıoğlu Beraat Etti: 'Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet' Davası

Yankı Bağcıoğlu'na beraat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti. Hakim, suç unsurunun oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

Duruşma ve savunma

Duruşmaya tutuksuz sanık Bağcıoğlu ve avukatı katıldı; bazı partililer de duruşmayı izledi. Savunmasını yapan avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında olayda suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de bu görüş doğrultusunda hüküm verdi.

Esas hakkında söz verilen Bağcıoğlu, duruşmada, "TSK, şehitlerimizi ve savunma sanayini siyaset dışında tutuyoruz. Muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna el vermez. Teğmenleri yalnız bırakmaya da gönlüm el vermez. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası adliye önü açıklamasında Bağcıoğlu, "Ankara'daki soruşturma savcısı ve İzmir'deki mahkeme heyetine, hukukun üstünlüğünü esas alan çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bağcıoğlu hakkında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı verince dosya, Bağcıoğlu'nun ikamet adresi nedeniyle İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı, 8 Temmuz'daki duruşmada sunduğu mütalaada, sosyal medya paylaşımı nedeniyle herhangi bir muvazzaf askerin toplantı ya da gösteriye katılıp katılmadığının araştırılması yönünde görüş bildirmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (ortada), "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Duruşmanın ardından Bağcıoğlu, adliye önünde açıklamalarda bulundu.