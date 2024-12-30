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Yapay Zeka Araçları, İnsanların Kararlarını Etkileme Potansiyeline Sahip

Cambridge Üniversitesindeki araştırmacılar, yapay zekanın kullanıcıların kararlarını etkileme ihtimaline dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:23
Yapay Zeka Araçları, İnsanların Kararlarını Etkileme Potansiyeline Sahip

Yapay Zeka ve İnsan Kararları Üzerindeki Etkisi

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka temelli sistemlerin insanların çevrimiçi platformlarda hangi ürünleri satın alacaklarından, kime oy vereceklerine kadar birçok kararını etkilemek için kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İniyet Ekonomisi Nedir?

Yapılan araştırmada, çevrim içi ortamda kullanıcıların niyetlerini anlamak, satın alma davranışlarını tahmin etmek ve hatta bu niyetleri manipüle etmek amacıyla kullanılan "niyet ekonomisi" adlı yeni bir dijital pazar incelendi. Bu sistemler, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek elde edilen bilgileri şirketlere satıyor.

Veri Depolama ve Manipülasyon Potansiyeli

Yapay zeka sistemlerini etkin bir şekilde kullanan teknoloji şirketlerinin, bir kullanıcının otelde konaklama planlarından siyasi adaylar hakkında düşüncelerine kadar geniş bir veri yelpazesi toplayabileceği ifade edildi. Araştırmacılar, yapay zeka araçlarının temeli olan büyük dil modellerinin, niyet, davranış ve psikolojik verilere dayanarak kullanıcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceğini belirtti.

Gerçek Zamanlı Öneriler ve Manipülasyon

Çalışmanın bulgularına göre, yapay zeka modellerinin, yakın gelecekte kullanıcıların gelecek planları hakkında gerçek zamanlı önerilerde bulunabileceği ve bu planları manipüle edebilecekleri konusunda uyarıldı.

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