Yapay zekâ destekli Nudge, Avrupa’daki personal trainer’ların iş yükünü azaltıyor

Yapay zekâ destekli Nudge, personal trainer’ların iş süreçlerini sadeleştiriyor

Yapay zekâ destekli platform Nudge by NudgeTech.ai, Avrupa genelindeki personal trainer’ların manuel işleri azaltmasına, müşteri iletişimini otomatikleştirmesine ve günlük verimliliği artırmasına yardımcı olmak üzere lansmanını duyurdu.

Platformun sunduğu çözümler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, personal training pazarı büyümeye devam etse de mesleğin önemli bir bölümü hâlâ manuel süreçlere dayanıyor. Birçok eğitmen antrenman programlarını, takipleri ve müşteri ilişkilerini yönetmek için elektronik tablolar, mesajlaşma uygulamaları ve birbirinden kopuk araçlar kullanıyor; bu da zaman kaybına ve ölçeklendirme zorluklarına yol açıyor.

Nudge, temel koçluk süreçlerini tek bir mobil platformda birleştirerek bu soruna çözüm sunmayı hedefliyor. Platform; rutin iletişimi otomatikleştirmeyi, antrenman programlarının daha verimli paylaşılmasını ve ek idari yük oluşturmadan müşterilerle düzenli etkileşimi mümkün kılmayı amaçlıyor. Manuel işlere ayrılan zaman azaldıkça eğitmenler koçluk kalitesine ve işlerini geliştirmeye daha fazla odaklanabiliyor.

Erken erişim ve kullanıcı geri bildirimleri

Erken erişimin açılmasından bu yana 15’ten fazla Avrupa ülkesinden ilgi gören Nudge için alınan ilk geri bildirimler, takip ve iletişimin otomatikleştirilmesinin haftada birkaç saat tasarruf sağlayabildiğini gösteriyor. Platform ayrıca 30’dan fazla dili destekleyerek eğitmenlerin müşterileriyle ana dillerinde çalışmasına imkân tanıyor.

Magnus Kihlgren şu değerlendirmeyi yaptı: "Neredeyse tüm personal trainer’lar hâlâ idari işlere çok fazla zaman harcıyor". "Basit otomasyonlar bile her hafta ciddi bir zaman kazancı oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

MAGNUS KİHLGREN