Yapay Zeka ile 'Karargah Sivas' Filmi Hazırlandı — Sivas Kongresi 106. Yıldönümü

Yapay Zeka ile "Karargah Sivas" Filmi Hazırlandı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümüne özel yapım

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan "Karargah Sivas" adlı film izleyiciyle buluştu. Tarihi belgeler ışığında kurgulanan yapım, hem dönemin atmosferini hem de Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği desteği gözler önüne seriyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenen isim İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca. Yapım, Sivas Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırıldı. İçerdiği tarihi sahneler ve görsel zenginlik, izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, kentte geçirilen 108 gün boyunca Sivaslıların gösterdiği vefa, fedakarlık ve sadakatle sundukları ev sahipliği ayrıntılarıyla ele alınıyor. Ayrıca 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi ve kongrede alınan kararların Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini nasıl tayin ettiği vurgulanıyor.

Yapım, hem Milli Mücadele'nin şanlı hatırasını gelecek nesillere aktarmayı hem de yapay zekâ teknolojilerinin tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin bir araç olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.