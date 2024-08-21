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Yapay Zeka ile Oluşturulan Videolarla Dolandırıcılık Artıyor

Gelişen yapay zeka teknolojileri, ünlü kişilerin kimliklerinin kötüye kullanılmasına ve dolandırıcılıklara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:10
Yapay Zeka ile Oluşturulan Videolarla Dolandırıcılık Artıyor

İnsanları Dolandırmak için Yapay Zeka Kullanıyorlar

Yapay zeka ile geliştirilen video oluşturma sistemleri, ünlü simaların görüntülerine sahte ses ve mimikler ekleyerek yüz binlerce dolarlık dolandırıcılıklara neden oluyor. Özellikle Amerikalı milyarderlere ait olan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Jeff Bezos gibi isimlerin görüntüleri "deepfake" yöntemiyle manipüle ediliyor.

Hedef Yaşlı Yatırımcılar

Bu tür sahte videolar, kripto parayla ilgilenen ancak güvenli internet kullanımı konusunda bilgi sahibi olmayan yaşlı bireyleri hedef alarak, dolandırıcıların banka bilgilerini çalmalarına olanak tanıyor. Bu sahte içeriklerde ünlü isimlerin "hızlı geri dönüş vadeden yatırım fırsatları" sunduğu iddia ediliyor ve izleyicilerin var olmayan şirketlere para yatırmaları isteniyor.

Milyonlarca Dolar Ziyan

Sahte videoların izleyicileri, genellikle dolandırıcılara para göndermeye teşvik ediliyor ve karşılığında daha fazla kazanç elde edecekleri vaadediliyor. Özellikle düşük bütçelerle hazırlanan bu içerikler, oldukça hızlı bir şekilde sosyal medya platformlarında reklam olarak yayınlanabiliyor.

Uzmanların Uyarıları

Uzmanlar, CTM Insights kurucusu Lou Steinberg gibi isimler, bu teknolojinin kötüye kullanılması nedeniyle dolandırıcılık vakalarının artmasını bekliyor. "Deepfake" videolarının giderek daha inandırıcı hale geldiğini vurgulayan Steinberg, bu tür içeriklerin organize suç örgütleri tarafından kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Mağdurlar Arasında Ünlüler de Var

New York Times'a göre, 82 yaşındaki emekli Steve Beauchamp, 2023 yılında izlediği sahte Elon Musk reklamı sonucu 690 bin dolar kaybetti. Beauchamp, dolandırılamaya uğramadan önce durumu zamanında yetkililere bildirmediği için pişmanlığını dile getirdi.

İtibar Suikastı Riski

"Deepfake" dolandırıcılığı sadece mali kayıplara değil, aynı zamanda bireylerin itibarını da tehdit ediyor. Kgomotso Mathabe isimli Güney Afrikalı bir ürolog, görüntülerinin sahte reklamlar aracılığıyla kötüye kullanıldığını keşfetti. Benzer bir durum, Hint doktoru Viswanathan Mohan için de geçerli; görüntüsü üzerinden dolandırıcılık yapıldığını öğrendi.

Sosyal Medya Şirketleri Harekete Geçti

Bu tür dolandırıcılıklara karşı önlem almak amacıyla Meta ve Youtube gibi platformlar harekete geçti. Milyarder Andrew Forrest, Facebook'a karşı yaptığı şikayetle dolandırıcılık içeriklerini hedef aldı. Youtube, kurallarını ihlal eden 15,7 milyon kanalı ve 8,2 milyon videoyu kaldırdığını duyurdu ve içerik üreticilerinin yapay zeka kullanarak oluşturdukları içeriklerde şeffaf olmalarını zorunlu hale getirdi.

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