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Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Yanlış Anlayabiliyor

Yapay zeka sohbet robotları, haberleri anlamakta %51 oranında 'ciddi sıkıntılar' yaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:51
Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Yanlış Anlayabiliyor

Yapay Zeka Sohbet Robotlarının Haberi Anlama Yetisi Sorgulandı

Yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan dört yapay zeka sohbet robotunun haberleri doğru anlama kapasitesinin düşündüğümüzden düşük olduğunu ortaya koydu. ChatGPT, Copilot, Gemini ve Perplexity AI programları üzerinde gerçekleştirilen araştırma, bu yapay zeka uygulamalarının haber içeriklerini değerlendirmede ciddi hatalar yaptığını gösterdi.

Çalışma Detayları

BBC'nin aktardığı habere göre, araştırma kapsamında bu programların 100 farklı haberi okuması istendi. Ardından, haberlerin içeriğine dair sorular sorularak robotların yanıtları alındı. Gazeteciler, yapay zeka sistemlerinin verdiği yanıtları değerlendirerek önemli bulgulara ulaştı.

Aldıkları Yanıtlar Üzerine Değerlendirmeler

Yapılan değerlendirmede, verilen yanıtların %51'inin "ciddi sıkıntılar" barındırdığı gözlemlendi. Özellikle ifade, sayı ve tarih gibi temel bilgilere dair hataların oranı ise %19 olarak belirlendi. Gazeteciler, yanıtların yalnızca bilgi hataları içermediğini, aynı zamanda nesnel ve öznel bilgiyi ayırt etmede de zorluk yaşandığını ifade etti.

Hatalı Bilgiler Dikkat Çekiyor

Özellikle Copilot ve Gemini programlarının daha fazla sorun taşıdığı kaydedildi. ChatGPT ve Copilot'un verdiği yanıtlarda, eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon gibi isimlerin hâlâ görevde oldukları bilgisi yer aldı. Bu durum, yapay zeka sistemlerinin güncel bilgiyi takip etme konusundaki yetersizliklerini gözler önüne serdi.

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