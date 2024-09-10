Yapay Zeka ve Askeri Kullanım: İnsan Kontrolü Öncelikli Olmalı

Yapay Zekanın Askeri Kullanımı İçin İnsan Kontrolü Şart

Güney Kore'de gerçekleştirilen uluslararası zirvede, yapay zekanın askeri alanlardaki güvenilir kullanımı için insan kontrolünün sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. 9-10 Eylül tarihleri arasında Güney Kore Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Askeri Alanda Sorumlu Yapay Zeka Zirvesi"ne Hollanda, Singapur, Kenya ve Birleşik Krallık destek verdi.

Zirvenin Teması

Zirvede, yapay zekanın askeri alanlarda yaratabileceği faydalar ve karşılaşılabilecek potansiyel riskler detaylı bir şekilde tartışıldı. Yonhap ajansına göre, yaklaşık 90 ülkeden 2 bin uzman, hükümet ve özel sektör temsilcisi zirveye katıldı, ancak Rusya'nın davet edilmemesi dikkat çekti.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, yapay zekanın askeri alanda kullanımı konusunda hem fırsatlar hem de zorluklar bulunduğunu belirtti. Bakan, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için "sorumlu yapay zeka için normlar belirlemenin" önemine vurgu yaptı.

Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da yapay zekanın askeri kapasiteleri artırabileceğine dikkat çekerek, bunu "iki ucu keskin kılıç" olarak nitelendirdi.

Sonuç Bildirgesinde Vurgulanan Noktalar

Zirvenin sonuç bildirgesinde, askeri alanlarda yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasında uygun insan katılımının sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, insani, yasal, güvenlik, teknolojik ve etik açıdan kaynaklı zorlukların ele alınması gerektiği belirtildi.

Zirvede, güvenilir ve itibarlı yapay zeka uygulamalarının gerekliliği vurgulanarak, bu uygulamaların etkilerinin yanı sıra sorumluluk ve hesap verebilirlik konularında da tedbirlerin alınması istendi.