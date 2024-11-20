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Yapı Denetim Firmalarına 14 Milyon Lira Ceza!

527 yapı denetim firması, kurallara uymadıkları gerekçesiyle yeni iş almaktan men edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:12
Yapı Denetim Firmalarına 14 Milyon Lira Ceza!

Yapı Denetim Firmalarına Sert Yaptırımlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılki denetimlerinde kurallara uymayan yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza verildiğini duyurdu. Bakanlık, yapılan denetimlerin 81 ilde sürdüğünü açıkladı.

Denetimlerin Kapsamı

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde kalıcı konut inşası çalışmalarının yanı sıra, yapı firmaları, şantiyeler, mimar ve mühendislerle kontrol elemanlarını denetlemeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde toplam 9 bin 640 şantiye denetlendi.

Ceza ve Yaptırımlar

Denetimler sonucunda 527 firma, usulsüzlükleri nedeniyle bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edilirken, 1196 firmaya toplamda 14 milyon lira ceza kesildi. Bu durum, bakanlığın yapı güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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