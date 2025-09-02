DOLAR
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Yapı Kredi, kredi transferinde aylık yüzde 2,49; TEDB yönlendirmelerinde özel kampanya ile faizler yüzde 1,69'dan başlıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:03
Yüksek faizli kredilere transfer imkanı ve TEDB iş birliğiyle düşük oranlar

Yapı Kredi, konut kredisi kullanıcılarına yönelik yeni düzenlemesiyle yüksek faizle kredi çekenlere önemli bir rahatlama sağlıyor. Banka, halihazırda başka bankalardan konut kredisi kullanan müşterilerin borçlarını aylık yüzde 2,49 faizle Yapı Kredi'ye taşıma fırsatı tanıyacak.

Bu uygulama sayesinde tüketiciler aylık ödeme tutarlarını düşürerek bütçelerinde rahatlama sağlayabilecek. Türkiye'de konut kredisi faizlerindeki düşüş eğilimi, bankanın sunduğu bu transfer imkanıyla birlikte yüksek faiz yükü altında ezilen tüketiciler için çözüm niteliği taşıyor.

Banka ayrıca Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında, TEDB üyesi emlak ofislerinden yönlendirilen müşterilere yüzde 1,69 gibi daha düşük faiz oranlarıyla özel kampanyalar ve ödeme planları sunacak.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın bu hamlesini "müşteri odaklı yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Ülgen, "Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş eğilimi, geçmişte yüksek faizle kredi kullanan müşterilerimiz için önemli bir fırsat oluşturuyor. Biz de bu doğrultuda, kredilerini yüzde 2,49 faizle bankamıza transfer etme imkanı sunarak onların ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ülgen, ayrıca her bütçeye ve ödeme alışkanlığına uygun esnek ödeme planları geliştirdiklerini, böylece müşterilerin gelir durumlarına göre taksitlerini kişiselleştirebileceklerini belirtti.

