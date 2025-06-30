Yapıcıoğlu'ndan Yeni Anayasa Çağrısı: 'Birlikte Kazandıralım'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Milletin taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir anayasayı hep birlikte bu millete kazandıralım," diyerek anayasa değişikliğine vurgu yaptı.

Kayseri'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, Türkiye genelinde 81 ili ziyaret etmeye özen gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'de devam eden kriz ile ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, yaklaşık 21 aydır süren soykırımlara dikkat çekerek, son bir ayda 500'den fazla insanın katledildiğini ifade etti.

Bir gazetecinin anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Yapıcıoğlu, "Bence meclis bu anayasayı yapabilir ve yapmalıdır. Ancak, nasıl bir anayasa olacağına elbette tek başına hiçbir partinin karar verme hakkı yoktur. Masanın kurulması için bir araya gelelim, oturalım, konuşalım," şeklinde konuştu.

Saltanat rejimi iddialarına da değinen Yapıcıoğlu, "Biz 'saltanat rejimi geri gelsin' demiyoruz. Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz. Bizim inancımıza göre millet, kendini seçecek olan kişileri seçmelidir. Cumhuriyet de bu anlayışın ürünüdür," diyerek, demokrasi vurgusu yaptı.

Ayrıca, bir gazetecinin CHP'ye kayyum atanıp atanmayacağına dair sorusuna, "Eğer kongrenin iptali söz konusu olursa bence partiyi kongreye götürecek birileri görevlendirilir ve muhtemelen bu da parti içinden olur," şeklinde yanıt verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayseri'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayseri'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.