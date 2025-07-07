Yaralı Kızıl Şahin, Veteriner Hekim Tarafından Sahiplendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı olarak bulunan ve bir kanadı ampute edilmiş olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplendi.

Amanos Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları bu özgür kuşu hemen Yusuf Yıldızgil'e teslim etti. Tedavi sürecini üstlenen Yıldızgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahinin kliniğe getirildiğinde oldukça yorgun ve bitkin bir durumda olduğunu belirtti.

Yıldızgil, konuşmasına şöyle devam etti: "Hiç kımıldama yoktu, bir kanadı kırıktı. Bunun üzerine bir kanadını ampute etmek zorunda kaldık. Artık tek kanatla yaşıyor. Tedavisini gerçekleştirdik ve şu an çok sağlıklı. Yemesi, içmesi gayet düzeldi. Ancak tek kanadı olmadığı için doğaya bırakamıyoruz, çünkü artık doğada yaşama şansı kalmadı. Kliniğimizin daimi misafiri oldu. Artık beraber yaşayacağız. Bizlere saldırmıyor, zarar vermiyor, iyi anlaşıyoruz."

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.