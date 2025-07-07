DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,94 0,2%
ALTIN
4.247,94 0,62%
BITCOIN
4.338.611,01 0,24%

Yaralı Kızıl Şahin, Veteriner Hekim Tarafından Sahiplendi

Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahinin vatansever bir veteriner tarafından sahiplendiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:48
Yaralı Kızıl Şahin, Veteriner Hekim Tarafından Sahiplendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı olarak bulunan ve bir kanadı ampute edilmiş olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplendi.

Amanos Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları bu özgür kuşu hemen Yusuf Yıldızgil'e teslim etti. Tedavi sürecini üstlenen Yıldızgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahinin kliniğe getirildiğinde oldukça yorgun ve bitkin bir durumda olduğunu belirtti.

Yıldızgil, konuşmasına şöyle devam etti: "Hiç kımıldama yoktu, bir kanadı kırıktı. Bunun üzerine bir kanadını ampute etmek zorunda kaldık. Artık tek kanatla yaşıyor. Tedavisini gerçekleştirdik ve şu an çok sağlıklı. Yemesi, içmesi gayet düzeldi. Ancak tek kanadı olmadığı için doğaya bırakamıyoruz, çünkü artık doğada yaşama şansı kalmadı. Kliniğimizin daimi misafiri oldu. Artık beraber yaşayacağız. Bizlere saldırmıyor, zarar vermiyor, iyi anlaşıyoruz."

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, doğaseverler tarafından yaralı bulunan ve bir kanadı ampute olan kızıl şahin, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil tarafından sahiplenildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti
3
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte
5
KCG Tekstil'den Mısır'a 24 Milyon Dolar Yatırım
6
Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'
7
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu