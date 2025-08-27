DOLAR
Yardım Uçağı Görüntüleri Gazze'deki Yıkımı Ortaya Koydu

Yardım uçağından çekilen görüntüler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren 22 aylık saldırılarının Gazze'de yarattığı ağır yıkımı ve BM verilerini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:25
Havadan çekilen görüntüler, 22 aylık saldırıların izlerini gösteriyor

Gazze'ye havadan yardım atan bir uçaktan çekilen görüntüler, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yayınlandı.

Görüntüler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren ve 22 ayı bulan yoğun saldırılarının Gazze Şeridi'nde yol açtığı ağır yıkımı açık biçimde ortaya koyuyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde neredeyse ayakta tek bina kalmadığı, Cibaliya'nın ise yaşama dair iz taşımayan gri bir görünüme büründüğü kameralara yansıyor.

Gazze kent merkezine gelindiğinde ise ağır hasarlı binaların yanı sıra, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yüzlerce çadır dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü; bu da bölgedeki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

Çok sayıda İsrail askerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de iş makineleriyle Filistinlilere ait yapıların yıkıldığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı biliniyor.

İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, yerel bir televizyon programında Gazze'de görev yaptığı süre boyunca haftada ortalama 50 evi yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu ve iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini övünerek anlattı.

