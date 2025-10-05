Yargıç Immergut Trump'ın Portland'a 200 Ulusal Muhafız Görevlendirmesini Durdurdu

ABD'de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Oregon'un Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planını geçici olarak engelledi.

Mahkeme kararı

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan davada federal güçlerin Portland'a gönderilmesinin Oregon'un egemenliğine zarar verebileceği değerlendirmesinde bulundu. Immergut, Portland'daki protestoların küçük çaplı olduğunu vurgulayarak federal müdahalenin 'olaylarla orantısız' olduğunu ifade etti.

Yargıç Immergut ayrıca ABD'yi 'anayasal hukukun hakim olduğu bir ülke' olarak niteledi.

Beyaz Saray'ın tepkisi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson, kararın ardından yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın 'federal tesislerin ve personeli korumak için yasal yetkisini kullandığını' savundu ve 'Üst mahkemenin bizi haklı bulmasını bekliyoruz.' dedi.

Protestolar ve NORTHCOM açıklaması

Yetkililer, Portland'daki protestoların genellikle bir blokluk alanda ve onlarca kişinin katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Buna karşın ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM)'un federal tesislerin ve personelin korunması amacıyla yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirileceğine dair açıklamasının ardından gösterilere katılımın arttığı kaydedildi.

Chicago için ayrı karar

Trump, Portland'ın ardından Chicago'da da federal tesisleri ve personeli korumak amacıyla 300 Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını onayladı. Abigail Jackson, kentte 'yerel yöneticilerin kontrol altına alamadığı şiddetli ayaklanmaların' devam ettiğini öne sürerek 'Başkan Trump, ABD şehirlerini saran kanunsuzluğa göz yummayacaktır.' ifadesini kullandı.

Chicago'da birliklerin ne zaman ve hangi bölgelerde konuşlandırılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçla mücadele gerekçesiyle başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Başkan Trump'ın Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı eleştirilmiş ve 'tehlikeli şekilde güç ele geçirme' şeklinde nitelendirilmişti.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.