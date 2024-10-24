Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheliye İddianame Hazırlandı

İstanbul'da Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırı

Üşra Alakoyun - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıda bulunan iki kişi hakkında iddianame tanzim edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, şüpheliler hakkında "alenen hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla dava açıldı.

Olayın Detayları

İddianamede, Savcı İşçimen'in 31 Ağustos'ta Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otopark çıkışında saldırıya uğradığı bilgisi yer aldı. İşçimen, aracının çıkışında park görevlisinin sistem arızası dolayısıyla bekleteceğini ifade etmesi üzerine turnikede beklemeye başladı.

Şüphelilerin Eylemleri

İddianamede, ilk olarak arka koltukta oturan Tayfun Tahsin İlgün'ün, İşçimen'e hakaret ettiği ve arkasındaki araçta bulunan Erol Gök'ün de honk sesi çıkararak provokasyonda bulunduğu bildirildi. İşçimen, durumu muhataplarına bildirmek üzere aracından inmek istediğinde, İlgün araçtan inemeden elini kapıdan çıkarmaya çalıştı ancak bu başarılı olamadı. Bu esnada Erol Gök, İşçimen'e hızla yaklaşarak yumruk attı.

Yaralanma ve Sonuçlar

Olay esnasında İşçimen'in yere düşmesinin ardından Erol Gök, yerdeki savcıya birkaç kez yumrukla saldırdı ve bu esnada İlgün hakaretler etti. Yapılan incelemede, İşçimen'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği belirlendi ve gözlüğünün de kırıldığı ifade edildi.

Hapis Cezası Talebi

İlk şüpheli Erol Gök'ün ceza talebi, "alenen hakaret" suçlamasından 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar; "basit tıbbi müdahale ile giderilecek kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla; "mala zarar verme" suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, Tayfun Tahsin İlgün için de benzer bir ceza talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Pişmanlık İfadesi

Olayın ardından tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan Erol Gök, hakimlikte yaptığı sorguda pişmanlık duyduğunu ve İşçimen'den özür dilediğini belirtmişti. Gök, durumu çocuklarının bakım ihtiyacına bağlayarak serbest bırakılmayı talep etti.