Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek

e-YDS Sınavı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) düzenleyecek.

Sınavın Yapılacağı İller

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki 46 e-Sınav salonunda gerçekleştirilecek.

Aday Sayısı ve Görevli Personel

Bu yılki e-YDS'ye, 5 bin 156 aday katılacak. Sınav süresince emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 317 kişi görev alacak.

Sınav Zamanı ve Süresi

Yarın saat 13.45'te başlayacak olan sınav, 16.45'te sona erecek. Adaylar, 80 soru için toplam 180 dakika süreye sahip olacak. Ek süreye ihtiyaç duyan adaylar, 30 dakika ek süre ile sınavlarını tamamlayabilecekler.

Kimlik Kontrolü

Kimlik belgesi kaybeden veya kimlik belgesi eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak. Adayların, kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan belgelerle sınava girmesi mümkün olmayacak.