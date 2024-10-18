DOLAR
34,27 -0,52%
EURO
37,17 -0,3%
ALTIN
2.980,51 -0,93%
BITCOIN
2.329.174,83 -1,5%

Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek

ÖSYM, e-YDS yarın 4 ilde yapılacak. 5 bin 156 aday sınava girecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:14
Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek

e-YDS Sınavı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) düzenleyecek.

Sınavın Yapılacağı İller

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki 46 e-Sınav salonunda gerçekleştirilecek.

Aday Sayısı ve Görevli Personel

Bu yılki e-YDS'ye, 5 bin 156 aday katılacak. Sınav süresince emniyet görevlileri de dahil olmak üzere toplam 317 kişi görev alacak.

Sınav Zamanı ve Süresi

Yarın saat 13.45'te başlayacak olan sınav, 16.45'te sona erecek. Adaylar, 80 soru için toplam 180 dakika süreye sahip olacak. Ek süreye ihtiyaç duyan adaylar, 30 dakika ek süre ile sınavlarını tamamlayabilecekler.

Kimlik Kontrolü

Kimlik belgesi kaybeden veya kimlik belgesi eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak. Adayların, kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan belgelerle sınava girmesi mümkün olmayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek
2
Zigana Dağı'nın Sonbahar Güzellikleri
3
Uluslararası Siber Casusluk Operasyonu: 20 Tutuklama
4
37 İl Genelinde Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu
5
ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı
6
Venezuela'da Hükümet Karşıtı Faaliyet İddiasıyla 5 Yabancı Gözaltına Alındı
7
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak