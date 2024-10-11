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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 37 Tutuklama

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 kişi tutuklandı, 1.4 milyar lira değerindeki hesaplara el konuldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:05
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 37 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 37 Kişi Tutuklandı

Antalya merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 25 ilde toplam 53 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 37'si tutuklandı. Operasyona ilişkin detaylar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Koordineli Çalışmalar ve Yakalanan Malzemeler

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis suçunu incelemek üzere kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyon kapsamında, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Operasyon sırasında ekipler, üç pompalı tüfek ve altı ruhsatsız tabanca ile birlikte, bu silahlara ait toplam 169 fişek ele geçirdi. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinden elde ettiğine inanılan 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 lira değerinde banka hesaplarına da el konuldu.

Mal Varlıklarına Tedbir

Yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonun bir parçası olarak, çok sayıda gayrimenkul ve araç üzerinde tedbir kararı alındı. Ayrıca, şüphelilere ait kripto borsa hesaplarına da tedbir koyuldu.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan 53 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından “7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama (TCK-282)” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Bu durumda, 37 kişinin tutuklanma kararı verildi.

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