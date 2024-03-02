Yaşar Güler, Barzani’yi Kabul Etti: Terörle Mücadele Gündemde!

IKBY Başkanı Barzani, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Güler, Barzani'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na katılan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-IKBY ilişkileri, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." denildi.