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Yaşar Güler, Barzani’yi Kabul Etti: Terörle Mücadele Gündemde!

Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye’yi ziyaret eden IKBY Başkanı Barzani, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve terörle mücadele ele alındı.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:49
Yaşar Güler, Barzani’yi Kabul Etti: Terörle Mücadele Gündemde!

IKBY Başkanı Barzani, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Güler, Barzani'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na katılan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-IKBY ilişkileri, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Yaşar Güler, Barzani’yi Kabul Etti: Terörle Mücadele Gündemde!

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." denildi.

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