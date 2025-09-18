Yaşar Güler Bayburt'ta: 'PKK derhal terör faaliyetlerine son vermeli' — 4 bin kişilik spor salonu açıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, açılışta teröre çağrı yapıp Bayburt'un yatırımlarını ve sportif başarılarını vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldığı Bayburt Spor Salonu açılışında konuştu. Konuşmasında hem şehrin kalkınma sürecine hem de güvenlik gündemine değindi.

Güler, konuşmasında Bayburt'un birlik ve kardeşliğin çimentosu olduğunu belirterek, şehrin son yıllarda eğitimden kültüre, ulaştırmadan spora kadar pek çok alanda ciddi yatırımlar elde ettiğini söyledi. 15 bin metrekare alana inşa edilen ve modern teknolojiyle donatılan spor kompleksinin 4 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olduğunu, koşu salonları ve bireysel spor alanlarıyla gençler ile sporculara en iyi imkânları sunacağını ifade etti.

Güler, Bayburt'un sportif başarılarına dikkat çekerek şu örnekleri verdi: bowlingde Türkiye şampiyonlukları, judoda dünya ikinciliği, boks ve atletizmdeki şampiyonluklar, ÜNİLİG şampiyonalarında elde edilen madalyalar ve voleybolda final gruplarında boy gösterme. Ayrıca Elif Nur Turhan (Paris'te rakibini nakavt ederek dünya boks şampiyonu) ve Bedirhan Akburak (wushu kungfu sanda kategorisi gençlerde balkan şampiyonu) gibi sporcuların Bayburt'un adını uluslararası arenada gururla duyurduğunu kaydetti. Bayburt Atlı Spor Kulübü'nün Sivas'taki şampiyonluğuna da değindi.

Şehrin organizasyon kapasitelerine de vurgu yapan Güler, Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonası, ilk Üniversiteler Arası Rafting Şampiyonası ve Türkiye Boks Şampiyonası gibi etkinliklerin Bayburt'un bu alandaki ilerleyişini gösterdiğini söyledi.

Güler, güçlü bir Türkiye'nin güçlü şehirlerle mümkün olduğuna işaret ederek, "Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefiyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bayburt'umuzun her alanda daha güçlü bir şehir olması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca terörle mücadeleye ilişkin şu vurguyu yaptı:

"Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Yaşar Güler, Bakanlar Ersoy ve Bak, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte salonun açılışı dolayısıyla kurdele kesti.

Açılış sonrası Bakanlar, spor tesislerini gezerek sporcularla bir araya geldi. Ardından kent merkezinde Arasta Bayburt Çarşısı'nı gezip esnafla görüştüler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Bayraktar (Baksı) köyünde Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

