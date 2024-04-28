Yaşlı Destek Programı (YADES 2024) başvuruları başladı: Hedef yaşlıların korunması ve desteklenmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES 2024) kapsamında başvuruların başladığını duyurdu. Türkiye'deki yaşlı nüfusun artışıyla birlikte yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması hedefleniyor.



Bakan Göktaş, yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesini amaçlayan YADES programının, aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikası doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Projede, kurum bakımı hizmetlerinin yanı sıra koruyucu, önleyici alternatif hizmet modellerinin de yaygınlaştırıldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, YADES programı için bu yıl 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını ve belediyelerin hazırlayacağı yeni projelerin değerlendirilmeye başlandığını ifade etti. Program kapsamında valiliklere sunulacak projelerin 3 Haziran'a kadar teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Programın amacının yaşlıların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek olduğunu belirten Göktaş, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını ve valilikler aracılığıyla denetimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.