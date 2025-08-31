Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları

Yavuz Ağıralioğlu Rize'de temaslarda bulundu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Rize programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi ve partinin ilçe çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardeşen İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi

Ceremonisi Ardeşen Belediyesi Ayhan Alptekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Ardeşen İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılan Ağıralioğlu, kongrede partinin hedeflerini anlattı.

Ağıralioğlu konuşmasında, "85 milyonu ay yıldızlı al bayrağın altında yeniden ayağa kaldırabilme sevdası olan bir hareketiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Devleti, milleti ayağa kaldıracağız. Siyaseti nöbet hattında görüp, bayrağı teslim alacağımız yere yürüyoruz kararlılıkla. Biz her partiden bir parti değiliz. Memleketi adaletle ayağa kaldıracak olanlar bizleriz. Cumhuriyet'i halkla buluşturacağız. Milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle bunları yapacağız. Memleketin dertlerine deva olacağız. Milletin geleceği olmak için milletin zafer burçlarında yeniden iyilikle Türk milleti ayağa kalkabilsin diye, saadet ve refah Türk milletinin yeniden yaşam standartlarının ifadesi olabilsin diye yola çıkan Anahtar Partilileriz."

Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Buçan, başkanlığa yeniden seçildi.

İlçe açılışları ve esnaf ziyaretleri

Kongre sonrası Ağıralioğlu, partisinin Pazar ve Çayeli ilçe başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi ve bölgedeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Rize merkezde de vatandaşlarla buluştu.

Program, Anahtar Parti'nin yerel örgütlenme ve sahadaki temaslarına vurgu yapan mesajlarla tamamlandı.

