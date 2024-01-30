Yaya geçidinde önce motor çarptı sonra araba! Yardım etmek yerine iki araç sürücüsü de kaçtı

Büyükçekmece'de yaya geçidine giren bir kadına hem motosiklet hem de otomobil çarptı. Olay, 20 Ocak akşamı ilçenin Yunus Emre 2 Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zeynep Çakır adlı kadın, yaya geçidinde yoldan geçerken, önce motosikletli kurye sonra da arkadan gelen araba tarafından vuruldu. Çakır, çarpışmanın şiddetiyle yere savrulup başından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Yaralı kadına, yakınlarda fırını olan akrabası ve çevredekiler müdahale etti.

9 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ambulans geldiğinde kendisini iyi hissettiğini söyleyen Çakır, kafasından kanamaya devam edince hastaneye gitti. Hastanede Zeynep Çakır'a beyin kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma yatırıldı. 9 gün yoğun bakımda tedavi gören Çakır, sağlığına kavuşup taburcu oldu. Ailesi ise olay anının görüntüleriyle birlikte kaza sonrası kaçan araç sürücüsü kadın ve motosiklet sürücüsüne dava açtı.

SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Zeynep Çakır’ın kardeşi Bayram Çakır, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hem motor hem araba çarpıyor. Biz ertesi gün esnaf komşularımızdan görüntüleri alıp izledikten sonra bunu öğreniyoruz. Görüntüleri izledikten sonra bende şaşırdım şok oldum. Çalışamadım günlerce şikayette bulunduk polise. Sürücülerin haberi yok şu anda araştırılıyor sürücüler. Hala bulunamadı. 9-10 gün kardeşim hastanede yattı. Kafa tası çatlak, beyin kanaması geçirdi.”

ÖNCE ÇARPIYOR SONRA "ACELEM VAR" DİYE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞIYOR

Çakır, kardeşinin hastaneden çıktığını söyledi ve “Burası yaya geçidi burada beyaz çizgiler var. Kanununlar bunu belirlemiş. Vuran kişi de kadın, burada yerde bir kadın baygın şekilde yatıyor burada insan bir müdahale eder. ‘Yolu açın acelem var gitmem lazım' demiş kadın. Motokurye de ‘siparişim var gitmem lazım' demiş. Görüntülerde hem araba vuruyor hem motor vuruyor. Şikayetçiyiz.” dedi.