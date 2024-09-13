Yayıncı Jahrein Gözaltına Alındı: Müstehcenlik Suçlamasıyla Hakkında İşlem Başlatıldı

Türkiye'nin tanınmış Twitch yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç, bilinen adıyla Jahrein, müstehcenlik suçlamasıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Jahrein'in bir Twitch yayınında sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, müstehcenlik suçlamasıyla hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Olayın detayları ve gelişmeler haberimizin devamında.

ANTALYA EMNİYETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Jahrein'in gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, Jahrein’in Twitch platformunda yaptığı bir canlı yayında, toplumsal ahlaka ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı belirtildi. Bu konuşmaların incelenmesi sonucunda, Ahmet Sonuç’un (A.S.) gözaltına alındığı ve hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla işlem başlatıldığı açıklandı.

"İNCEL SOHBET ODASI" VE MÜSTEHCEN İÇERİK SUÇLAMALARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzunu kullanan bir kişinin, "İncel sohbet odası" başlıklı bir canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına aykırı konuşmalar yaptığı belirtildi. Bu kişiyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, E.K. isimli şahsın tespit edildiği ve aynı suçlamalardan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Benzer şekilde, Jahrein’in de Twitch platformunda benzer içerikte konuşmalar yaptığı ve bu konuşmaların incelenmesi sonucunda müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan E.K. ve A.S. (Jahrein) hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan işlem başlatıldığı ifade edildi.

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç, bilinen adıyla Jahrein, 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Babası Kıbrıs Türkü ve jinekolog, annesi ise Burdurlu ve hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te alan Jahrein, ortaokul eğitimi sırasında ailesiyle Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşerek Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümü'nde eğitim gördü.

Jahrein, internet kariyerine YouTube platformunda başladı ve kısa sürede Twitch'te yaptığı canlı yayınlarla geniş bir kitleye ulaştı. Yayınlarında genellikle sohbet ve oyun içeriklerine yer veren Jahrein, aynı zamanda internet fenomenleri ve siyasi figürlerle yaptığı röportajlarla da tanınmaktadır.

2018'DE "EN İYİ YAYINCI" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödülleri’nde "En İyi Yayıncı" ödülüne layık görülen Jahrein, Türkiye’ye döndükten sonra Antalya’ya yerleşti ve yayınlarına burada devam etti. Twitch yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jahrein, zaman zaman siyasi yorumları ve toplumsal konulara olan yaklaşımıyla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Jahrein’in gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle Twitch yayınında eşinin kız kardeşiyle ilgili sarf ettiği sözlerin ardından müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınması, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla konuyla ilgili görüşlerini ifade ederken, Jahrein’e destek verenlerin yanı sıra eleştirenler de oldu.

Jahrein’in gözaltına alınması ve müstehcenlik suçlamasıyla karşı karşıya kalması, yayıncılık kariyerinin geleceği konusunda da soru işaretleri oluşturdu. Özellikle Türkiye'de Twitch ve benzeri platformlarda yayın yapan diğer içerik üreticileri için bu tür olayların olası etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Jahrein'in bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve kariyerine nasıl devam edeceği ise merakla bekleniyor.