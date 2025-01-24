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Yaylabaşı Köyü'nde Her Doğan Bebek İçin Fidan Dikme Projesi

Yaylabaşı köyü, doğan her bebek için dikilen fidanlarla yeşeriyor. Proje, köyün güzelleşmesini amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:35
Yaylabaşı Köyü'nde Her Doğan Bebek İçin Fidan Dikme Projesi

Yaylabaşı Köyü'ne Fidan Diktiren Anlamlı Proje

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde yaklaşık 2 ay önce başlatılan "Her Yeni Doğan Çocuk İçin 1 Ağaç Dikme Projesi" ile doğan her bebek için bir fidan dikiliyor. Bu sayede köyün yeşil görünümünün artırılması hedefleniyor.

Yaylabaşı köyünün 800 kişilik nüfusuna sahip olduğunu belirten Ramazan Topal, daha önce başka yerlerde gördüğü fidan dikme uygulamasını kendi köyünde de hayata geçirmeye karar verdi. Topal, Kasım ayından bu yana 170 fidanı toprakla buluşturdu.

Projenin Amaçları ve Destekçileri

Köyün gençleri tarafından fidanları toprakla buluşturan Topal, bu fidanların bakımını da köy sakinleriyle birlikte yapıyor. Proje kapsamında ayrıca, vefat edenlerin anısını yaşatmak amacıyla da fidan dikiliyor.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüzün girişine kadar projeyi devam ettireceğiz. Bugüne kadar 104 servi, 33 mavi köknar çamı, 28 badem ve 5 zeytin fidanı toprakla buluşturduk," dedi.

Peygamber Efendimizin, 'Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin' hadisini örnek alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Topal, her yeni doğan çocuğun anne-babalarının bir fidan alarak, kendilerinin de bu fidanı dikeceklerini ifade etti.

Köyün Güzelleşmesine Katkı Sağlayanlar

Fidan dikiminde yardımcı olan Satılmış Dalkılıç, bu projeyi çok beğenerek destek verdiğini söyledi. Dalkılıç, köyün gelecekte çok daha güzel görüneceğine inandığını vurguladı.

Ayrıca, hayvancılık yapan Recep Karaca da projeye değinerek, "Ramazan ağabey, köyümüzü güzelleştirmek için doğan bebekler için fidan dikmeye başladı. Biz de rahmetli babamızın adına 3-4 fidan dikelim dedik. Gurbettekiler gelir, gölgesinde oturur diye düşündük. Çok güzel bir çalışma,” dedi.

Fidanların dikimi sırasında yer alan 12 yaşındaki Muhsin Musap Topal ise bu çalışmalarda yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde başlatılan proje kapsamında doğan her bir bebek...

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde başlatılan proje kapsamında doğan her bir bebek için dikilen fidanlarla köyün daha güzel görünüm kazanması hedefleniyor.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde başlatılan proje kapsamında doğan her bir bebek...

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde başlatılan proje kapsamında doğan her bir bebek için dikilen fidanlarla köyün daha güzel görünüm kazanması hedefleniyor.

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