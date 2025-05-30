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Yayman: Yeni Anayasa 86 Milyonun Anayasası Olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni anayasanın 86 milyonun anayasası olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:35
Yayman: Yeni Anayasa 86 Milyonun Anayasası Olacak

Hüseyin Yayman, Yeni Anayasa Talebini Duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Konya'da yaptığı konuşmada yeni anayasanın 86 milyonun anayasası olacağını belirtti. Yayman, "Bugün milletimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye, sivil, özgürlükçü ve demokrat Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bir anayasa talebinde bulunmaktadır. İnşallah milletimizin bu talebi gerçekleşecektir" dedi.

Depremzede Hataylılara Destek

Konya'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Yayman, Konya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği çabanın önemine değinerek, "Hataylılar size teşekkür ediyor. Depremde yaşadığımız o acıya karşı elimizi tutmanız, dertlerimizle dertlenmenizi asla unutamayız. Konya, Hataylıların gönlünde çok daha başka yerdedir" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sanat Politikaları Çalışmaları Başlıyor

Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın yeni kurulan bir kurum olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çalışmalarımıza başladık. Kültür, sanat ve akademi çalışmalarını Konya'da başlatıyoruz. Çeşitli illerde yapacağımız bu toplantıları, ekimde tüm Türkiye'den heyetlerin katılacağı büyük toplantıyla İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlarından bir tanesinin kültür ve sanat olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Milletin İhtiyaçlarına Yanıt Verecek

Yayman, konuşmasına devam ederek yeni anayasa konusunun önemine vurgu yaptı. "Yeni anayasa, 86 milyonun anayasası olacaktır. Türkiye'yi 21. yüzyılda küresel güç haline getirmek ve bu asrı Türklerin ve Türkiye'nin asrı haline getirecek yeni anayasa ile ülkemiz ve milletimiz yoluna devam edecektir" sözlerine yer verdi.

Toplantılar Ve Ziyaretler

Konuşmasının ardından Yayman, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekilleri ve merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Taş Bina'da ziyaret ederek Dijital Tanıtım Merkezi'ni gezdi. Yayman, Mevlana Müzesi'ni de ziyaret ederek oradaki tarihi eserler ve sandukalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada)...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada)...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

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