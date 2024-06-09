Yaz aylarında artan kene vakaları! Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti

Sivas'ta Kene Vakaları Artıyor: 25 Yaşındaki Genç KKKA'dan yaşamını Kaybetti



Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene vakaları artış gösterdi. Özellikle kırsal kesimlerde sıkça rastlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kene ısırmaları sonucu yeniden gündeme geldi. Son olarak Sivas'ta genç bir adam, KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.





Kene Vakalarının Artışı ve Ölümcül Sonuçları

Sivas'ın merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N., vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlandı. Hemen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.N., KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen E.N. hayatını kaybetti. Genç adamın cenazesi, ailesine teslim edilerek Olukman köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Erzurum'da da KKKA teşhisi konulan iki çocuk babası İ.Y., sadece iki günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirmişti.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

KKKA'nın belirtileri arasında bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş ve ishal gibi semptomlar yer alıyor. Uzmanlar, özellikle açık alanlarda kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Keneye Karşı Alınması Gereken Önlemler:

Açık Renk Kıyafetler: Kenenin daha kolay fark edilebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

Pantolon ve Çorap: Pantolon paçaları çorapların içine koyulmalı ve beraberinde çizme giyilmeli.

Kene Kontrolü: Eve dönüldüğünde dirsek arkası, bacakların arkası, ense, kulak arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmeli.

Kene Çıkartma: Eğer vücutta kene bulunursa çıplak elle değil, eldiven yardımıyla çıkarılmalı ve hemen sağlık ocağına gidilmeli.

Uzmanlar, bu önlemlerin KKKA'nın yayılmasını önlemek için son derece önemli olduğunu vurguluyor.

KKKA Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene ısırması yoluyla bulaşan ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında ölümlere neden olan bu hastalık, özellikle kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan kişiler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu nedenle, açık alanlarda dikkatli olunması ve kene ısırıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması, hastalığın yayılmasını önlemek için büyük önem taşıyor. Herhangi bir kene ısırığı durumunda hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.