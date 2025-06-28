Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Sıcak Havalardan Serinlemeye Geçiş

Türkiye, son günlerde aşırı sıcak havaların etkisi altındayken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü serinleme müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde yağmur beklenirken, kar yağışının olacağı yerler dikkat çekti.

Yaz Ortasında Kar Yağışı Bekleniyor

Uzmanlar, Haziran ayı sonunda Türkiye'nin iki önemli bölgesinin yaylalarında yoğun kar yağışı beklediklerini duyurdu. Rize'nin yüksek kesimlerinde kış manzaraları görülmeye başlandı. Söz konusu bölgelerde kar kalınlığı 5 metreyi aştı ve bu durum uydu görüntülerine bile yansıdı.

Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi sürerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylaları yaz ortasında yeniden kış şartlarına dönüşmeye hazırlanıyor. Hava Forum adlı bağımsız hava durumu tahmin platformu, sosyal medya üzerinden "Kar Alarmı" açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü.

4-5 Metre Kar Kalınlığı

Meteoroloji uzmanlarının uydudan aldığı veriler doğrultusunda, 29 Haziran Pazar gecesi başlayıp 30 Haziran Pazartesi sabahına kadar sürecek olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı bekleniyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dikkat! Kar Alarmı! Pazar gecesi ve pazartesi sabahı yoğun kar yağışı bekliyoruz" denildi.

Rize Yaylaları Kışa Döndü

Henüz beklenen kar yağışı dalgası gelmeden, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı ve kar kalınlığının 5 metreyi aştığı belirtildi. Özellikle Ardeşen ilçesindeki ünlü Balıklı Yaylası, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikte skutların ardından adeta kış rüzgarına kapıldı.