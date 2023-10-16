Yazdan kalma günlere veda: 8 il için sel uyarısı yapıldı

BU 8 İLDE UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için son dakika uyarısında bulundu. Ekim ayının ortası itibari ile mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yavaş yavaş yerini soğuk havalara bırakacak. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre 8 il için ciddi yağış uyarısı verildi. Yağışlı havalar Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde kendisini hissettirecek. Yetkililer sel, yağı, taşkın ve su baskınlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını belirtirken tedbirli olunmasını istedi.





Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimleri yağışlara teslim günler yaşayacak. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak devam edeceği belirtilirken Doğu Anadolu'ya ise toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Buna bağlı olarak ise hava sıcaklıkları da 4-5 derece kadar düşecek.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre Sakarya başta olmak üzere Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ağrı, Van ve Bitlis için uyarı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışlı hava Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde etkili olacak. Sel, taşkın ve su baskınına karşı uyarıda bulunan uzmanlar yaşanacak olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmasını istedi.

KUVVETLİ RÜZGARLAR GELİYOR

Ekim ayının ilk yarısı tamamlandı ve bundan sonra ise hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Yer yer kuvvetli rüzgarların etkili olacakğı belirtilse de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Deprem bölgesinde toz taşınımı uyarısı devam ediyor. Toz taşınımından dolayı yer yer görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma olunabileceği belirtildi.

MARMARA

Marmara bölgesinde genel itibari ile parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ülke genelinde ise havaların çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor. Yağışlar Marmara bölgesinde Sakarya çevresinde öğle saatleri itibari ile başlayacak.

Edirne’de hava sıcaklığı 20 derec civarında seyredecek. Edirne’de parçalı bulutlu ve yerel yağışların hakim olduğu bir hava var.

İstanbul’da ise hava az bulutlu yer yer ise yağışlı geçecek

Sakarya’da yaklaşık 23 derece civarında olacak. Öğle saatlarinde ise yağışlı hava etkisine girecek olan sakarya’da hava sıcaklıkları da kademeli olarak düşecek.

Kırklareli’de hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düşecek. Yer yer yağışlara teslim olacak ve yerel yağışlar görülecek.

Eğe’de de hava sıcaklıkları etkisini azaltacak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava etkisi altına girecek. Ege’nin iç kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.Kuzey Ege'de rüzgar etkisini arttıracak ve kuvvetli rüzgarlar esecek.

Manisa ve İzmir’de hava sıcaklıkları 26-29 derec arasında seyredecek. Zaman zaman çok bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim olacak.

Ak deniz de de az bulutlu, hava görülecek. Yer yer Adana ve Hatay civarinda yağışlar hakim olacak.

Antalya da hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Hatay’da ise 26 derece hava sıcaklığı olacak.