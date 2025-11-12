YEDAŞ İyilik Kulübü kuruldu: Gönüllülükten sürdürülebilir projelere

YEDAŞ çalışanlarının gönüllülük platformu: İyilik Kulübü faaliyete geçti

Toplum yararına sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedefleyen İyilik Kulübü, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) bünyesinde kuruldu. Kurum çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturulan yapı, "İnsana ve çevreye değer" anlayışını toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

İlk adım: Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi

İyilik Kulübü, ilk etkinliğini Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenledi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'taki çalışanların eş zamanlı katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kurumsal kültüre entegre edilen sosyal sorumluluk

Kulüp, hizmet bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla hem topluma katkı sağlıyor hem de farkındalık oluşturuyor. Bu adımlar, YEDAŞ’ın iyiliği kurumsal kültürün kalıcı bir parçası hâline getirme hedefini destekliyor ve çalışanların toplumsal fayda odaklı katılımını teşvik ediyor.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, İyilik Kulübü'nü tanıtırken şunları söyledi: "YEDAŞ olarak enerjiyi yalnızca iletmekle kalmıyor, topluma da değer katmayı görev biliyoruz. İyilik Kulübü, çalışanlarımızın içindeki gönüllülük enerjisini harekete geçiren, bireysel çabaları kurumsal bir yapıya dönüştüren bir oluşum. Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik sadece altyapıya değil, topluma yatırım yapmakla mümkün olur".

Genç, kulübün kuruluş sürecinde çalışanlardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "İyilik Kulübü’nün temel amacı, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal sorumluluk anlayışını daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak. Çalışanlarımızın gönüllü olarak dahil olduğu her proje, bizim için bir iyiliğin, bir farkındalığın ve bir dayanışmanın ifadesi. İlk adımı doğa için attık; bundan sonra çocuklar, eğitim, enerji verimliliği ve sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler geliştireceğiz. En büyük arzumuz yürüttüğümüz projelerle toplumun yüzündeki logomuzdakine benzer bir gülümseme oluşturmak."

İyilik Kulübü, çalışanların önerileriyle şekillenecek yeni projeleri uygulamaya hazırlanıyor. Yakında kırsal bölgelerdeki okullara kitap desteği, enerji tasarrufu farkındalığı çalışmaları ve çevre temalı gönüllülük projeleri hayata geçirilecek. Kurumsal iletişim birimi koordinasyonunda yürütülecek proje, sosyal sorumluluk vizyonunu çalışan bağlılığı ve toplumsal dayanışma ekseninde güçlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

