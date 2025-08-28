Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden 2025 eğitim yılına güçlü destek

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Dernek, üniversite öğrencilerine yönelik burs programını sürdürürken aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye desteği sağlamak için iki büyük kampanya başlattı.

9 Ay Kesintisiz 2 bin TL Burs: "Bir Burs, Bir Gelecek"

Barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçlarda güçlük yaşayan üniversite öğrencilerine umut olacak program, "Bir Burs, Bir Gelecek" sloganı ile yürütülüyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere 9 ay boyunca her ay kesintisiz olarak 2 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Dernek yetkilileri, bu destekle öğrencilerin eğitim materyallerine erişiminin kolaylaştırılmasının yanı sıra sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılım, derslere ve kişisel gelişime yoğunlaşma imkânı bulacaklarını vurguladı. Yetkililer, programın yalnızca maddi bir yardım değil, gençlere manevi güç ve geleceğe dair güven sağlayan bir dayanışma köprüsü olduğunu belirtti.

Türkiye, Gazze ve Suriye'de 3 bin Çocuğa Kırtasiye: "Okul Zili Tüm Çocuklar İçin Çalsın"

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Yedi Başak, "Okul Zili Tüm Çocuklar İçin Çalsın" kampanyasıyla Türkiye, Gazze ve Suriye'deki savaş ve yoksulluk nedeniyle dezavantajlı durumda olan 3 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye seti ulaştıracak.

Her biri bin TL değerinde özenle hazırlanan kırtasiye setlerinin içinde; okul çantası, farklı boyutlarda defterler, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, boya setleri ve yıl boyunca ihtiyaç duyulacak diğer temel malzemeler yer alıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu iki kampanya ile hem gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamayı hem de çocukların okula güvenle başlamasına destek olmayı hedefliyor.