Yediemin'deki hacizli araçlar için 5 Aralık tarihine dikkat! Milyonluk araçlar uygun fiyata satışta

Yediemin otoparklarında atıl duran hacizli vasıtaların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen düzenlemede yarın yeni bir aşamaya geçilecek. Banka ve şahıs alacakları nedeniyle araçlarına haciz gelen vatandaşlar, yarından itibaren 10 gün içinde araçlarını geri alabilecek.

FEDERASYON BAŞKANINDAN EKONOMİK KATKI AÇIKLAMASI

Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, Yediemin bünyesindeki otoparklarda bulunan yaklaşık 1,5 milyon aracın ekonomiye "25 milyar doları" bulacak şekilde katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu adımın, sektöre canlılık getireceğini ifade eden Uluç, araçların satılmasıyla birlikte borçlu ve alacaklı tarafların da rahatlayacağını söyledi.

HACİZLİ ARAÇLARIN İADE SÜRESİ YARIN BAŞLIYOR



10 gün içinde araçlarını geri almak isteyen vatandaşlar, icra dairelerine başvurabilecek. Alınmayan araçlar ise e-ihale yoluyla satılacak.

Hacizli araçların sahiplerine iade edilmesi için başlatılan süreç yarın başlıyor. 10 gün içinde araçlarını geri almak isteyen vatandaşlar, icra dairelerine başvurabilecek. Alınmayan araçlar ise e-ihale yoluyla satılacak. Bu sayede, hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de ikinci el araç fiyatları düşecek.

ARAÇ SAHİPLERİNE 10 GÜNLÜK SÜRE

Hacizli araçların sahiplerine iade edilmesi için başlatılan süreç yarın başlıyor. Yediemin otoparklarında bekleyen 1,5 milyon araç, sahiplerine geri verilecek. Bu araçların çoğu ticari araç. Devlet, borçlulara araçlarını kullanarak borçlarını ödeme imkanı tanıyor. Araç sahipleri, yarından itibaren en yakın icra dairesine giderek, talep formu ve dilekçe doldurup, yediemin otopark ücretini ödeyerek araçlarını teslim alabilecekler. Ancak, araçlarını geri alanlar borçlarından kurtulmuş olmayacak. Borç kapatılmadığı sürece haciz durumu devam edecek.

ALINMAYAN ARAÇLAR E-İHALE İLE SATILACAK

Araç sahipleri tarafından 10 gün içinde alınmayan araçlar için ise rehin hakkı sahibi olan alacaklı kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar ise elektronik satış (e-ihale) yoluyla satılacak. Bu sayede, hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de ikinci el araç fiyatları düşecek. İhalelere katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak gerekiyor. İhale usulüyle yapılacak satışlarda aynı araca birden fazla kişinin başvurması halinde ihale gereği en yüksek fiyatı teklif eden kullanıcı aracın yeni sahibi olacak. Aracı satın alan kişi sadece satın alma bedelini öderken otopark ücretleri ve cezaların hiçbiri alıcıyı bağlamayacak. Araçta çıkacak eksikliklerin hepsi aldıktan sonra alıcı tarafından karşılanacak.

GÜMRÜKTEKİ VE VERGİ DAİRELERİNİN ARAÇLARI İÇİN AYRI SÜREÇ

Gümrükte hacizli araçların satışını gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı’nın Tasiş elektronik ortamında satışı var. Bu araçlar yüzde 1-2 civarında. Bu araçlar 10 günlük süre sonunda gümrüğe teslim edildi. İkinci 10 günlük süreçte ise vergi dairelerinin kamu alacağına istinaden arabaları bulunuyor. Burada da yüzde 10-15 gibi araç var. İhale süresi doluyor. Bazı art niyetli araç sahiplerinin aracın ihalede kendilerinde kalması için araçların bazı parçalarını söktüğü belirtiliyor. Bu nedenle, araçlar teslim alındığı şekilde satılıyor.

ELDE KALAN ARAÇLAR MKE VEYA KIZILAY’A DEVREDİLECEK

Elde kalan araçların e-ihale yoluyla satılamaması durumunda kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye (MKE) devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek hak sahiplerine ödenecek. Belirtilen mallar, MKE AŞ’ye de devredilmezse çürüyerek ülke ekonomisi ve çevreye zarar vermemesi amacıyla Kızılaya bedelsiz olarak geçirilecek.