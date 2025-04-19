Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yemek Kartı Kullanıcıları Dikkat: Limit İddiaları Asılsız!

Yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik yeni gelişmeler, milyonlarca kart sahibini tedirgin etmiş durumda. Son dönemde, sosyal medyada dolaşmaya başlayan iddialar, yemek kartı ile yapılan alışverişlere sınırlama getirileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiaların ne kadar gerçek olduğu merak konusu.

Marketlerde Yemek Kartlarına Kısıtlama Gelişti Mi?

Yemek kartı sahiplerinin endişe ile takip ettiği haberlerde, belirli bir harcama limitinin getirileceği iddia edilmişti. Bazı kaynaklara göre, günlük yemek parası kadar bir limitin uygulanacağı söyleniyordu. Bu durum, kart sahipleri arasında büyük bir belirsizlik yarattı.

Uzmanlardan Açıklama Geldi

Bu kritik konuda beklenen açıklama, Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade tarafından yapıldı. Piyade, yemek kartlarının marketlerdeki kullanımına dair herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin bulunmadığını vurguladı. Bu açıklama, kullanıcıların içini rahatlatan bir haber oldu.

Piyade, bazı haberlerde bahsedilen 158 liralık limitin ise tamamen farklı bir konuyla ilgili olduğunu açıkladı. Bu tutarın yalnızca nakit yemek yardımları için uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarlarıyla alakalı olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, yemek kartı kullanıcıları için bir limit getirilmediği netleşti. Ancak, bu iddialar sosyal medya üzerinde sürdürülen yanlış bilgilendirmelerin bir sonucu olarak kaydedildi. Kart sahipleri, kısıtlama olmaksızın alışverişlerine devam edebilirler.