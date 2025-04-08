Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı el-Alimi: 'Husilerle Mücadelede Son Anlar Yaklaşıyor'

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerden kurtuluş mücadelesinde yoğun bir şekilde son anlara yaklaşıldığını ifade etti. Alimi, 7 Nisan 2022 tarihinde kurulan Başkanlık Konseyi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde, Amerikan CNN kanalının uluslararası arenada meşruiyete sahip Yemen hükümetinin Husilere karşı geniş çaplı bir kara harekâtı hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Alimi, bu mücadelede etkin bir destek ve safların birliği için çağrıda bulunarak, "Başkanlık Konseyi'nin 4. yılı başında belirleyici an yakın" ifadesini kullandı. CNN televizyonu, 6 Nisan'da bölgedeki bazı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin, stratejik Hudeyde Limanı'nın geri alınmasını da içerecek şekilde, güney, doğu ve batı sahili gibi birçok cepheden geniş çaplı bir kara harekâtı başlatmaya hazırlandığını aktarmıştı.