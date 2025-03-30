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Yemen'de Binlerce Kişi Gazze İçin Sokaklara Döküldü

Yemen'de Taiz kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:22
Yemen'de Binlerce Kişi Gazze İçin Sokaklara Döküldü

Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterisi

Yemen'in hükümet kontrolündeki Taiz kentinde, bayram namazı sonrasındaki saatlerde, binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı büyük bir gösteri düzenledi.

Protestocular, katliamın durdurulması için uluslararası güçlerin acil eyleme geçmesini talep etti. Renkli Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan kalabalık, Gazze'deki Filistinlilere yardımların hızla ulaştırılması çağrısında bulundu.

Göstericilerden Güçlü Sloganlar

Katılımcılar, "Ey dünya vicdanınız nerede? Gazze'deki yıkımı durdurun", "Şeytan Netanyahu, zoraki göçe ve yerleşime hayır", "Taiz'den Gazze'ye binlerce selam" şeklinde etkili sloganlar attı. Bu şekilde, Gazze halkına destek vermek ve savaşın son bulmasını isteyen bir mesaj iletmiş oldular.

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