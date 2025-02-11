Yemen'de BM Gıda Programı Çalışanının Ölümü: Husilere Tepkiler Büyüyor

BM Gıda Programı, Yemen'de Bir Çalışanın Ölümünü Duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. WFP'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'in kuzeyinde alıkonulan WFP çalışanlarından birinin ölmesi sebebiyle duyulan hüzün ve kızgınlık" ifadesi paylaşılmıştır.

Yaralı Bir Süreç

Alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden çalışan, 2017'den beri WFP bünyesinde görev yapmakta olup, 23 Ocak'ta Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu belirtildi. Vefat eden WFP çalışanının eşinin ve 2 çocuğunun olduğu ifade edildi.

Taziye Mesajları ve Güvenlik Çağrısı

BM, yaşamını yitiren çalışanı için ailesine ve yakınlarına taziye mesajı iletti. Açıklamada, insani yardım çalışanlarının görevleri sırasında korunmasının ve hedef alınmamasının önemine vurgu yapıldı.

Genel Sekreter Guterres'ten Sert Tepki

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki Husi yönetimi altındaki bölgelerde 23 Ocak'ta 7 BM personelinin keyfi şekilde alıkonulmasını şiddetle kınayarak, alıkonulan tüm BM, uluslararası örgüt ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Guterres, Haziran 2024'te Sana'da alıkonulan 17 BM personelinin acil ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Husilerin Savunması

Öte yandan, Husiler, BM personeline yönelik bir alıkoymanın yaşanmadığını iddia ederek, alıkonulan kişilerin ABD adına casusluk yapmakla suçlandıklarını öne sürdüler.