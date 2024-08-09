Yemen ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Yemen ile Fas'ın birçok kentinde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları protesto amacıyla destek gösterileri düzenlendi.

Yemen'deki Protestolar

Yemen'deki Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, başkent Sana'da Husilerin organizasyonuyla bir araya gelen yüz binlerce kişi, "Cihat tek, yol tek, zafere kadar Gazze ile birlikte" sloganlarıyla gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca, Yemen'in Hudeyde, Saada, Hacce ve Ed-Dalia şehirlerinde de benzer gösterilere katılım sağlandı.

Fas'taki Gösteriler

Fas'ta ise sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu çağrısıyla, cuma namazının ardından ülkede çeşitli şehirlerde Gazze ile dayanışma gösterileri yapıldı. Kazablanka, Meknes, Fez, el-Haceb, Taza ve Berkane gibi şehirlerde, Filistin'e destek veren ve İsrail ile normalleşmeyi reddeden sloganlar atıldı.

Gazze'de Vaka Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırılarında, en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 699 Filistinli yaşamını yitirdi, 91 bin 722 kişi yaralandı.