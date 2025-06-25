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Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Adalet Bakanı Tunç, inşaatı süren yeni Ankara Adalet Sarayı'nın 2027'de faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:12
Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Yeni Ankara Adalet Sarayı İnşaatı Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, inşaatı süren yeni Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, adalet sarayının 2027 yılı ile birlikte hizmete açılacağını açıkladı.

Adalet Sarayı Projesinin Detayları

2023 yılında temeli atılan projenin şu anki durumu ile ilgili olarak Bakan Tunç, inşaatın %30'unun tamamlandığını bildirdi. İnşaat alanında şu anda 2,255 kişinin çalıştığını ifade eden Tunç, "İnşaat hızlanacak ve 2026'nın sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. 2027 adli yılıyla birlikte Ankara'da yargı hizmetleri daha kaliteli bir mekanda sunulacak" dedi.

Tek Çatı Altında Adalet Hizmetleri

Ankara'daki adalet hizmetlerinin mevcutta 6 farklı noktada verildiğine değinen Tunç, bu hizmetlerin tek çatı altında birleştirilmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Modern ve Yeşil Bir Yapı

Yeni adalet sarayında 745,900 metrekare kapalı alan bulunacak olup, 588 duruşma salonu ile 1537 hakim ve Cumhuriyet savcısına ev sahipliği yapacak. Yeşil bina özelliği taşıyan bu projede, doğal aydınlatma ve yenilenebilir enerji kullanımı ön planda olacak.

İleri Düzey Teknolojik Altyapı

Bakan Tunç, yeni adliyenin 4,180 araç kapasiteli otoparkı ve 610 kişilik konferans salonuyla ihtiyaçlara cevap vereceğini söyledi. Konferans salonunun büyüklüğünün yetersiz olduğunu belirten Tunç, planlanan ek oturum alanları için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yargı Personeli İçin Konut Projeleri

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin inşaatının da tamamlanma aşamasında olduğunu açıklayan Tunç, bu yeni yapı ile 91,765 metrekare kapalı alanın hizmete gireceğini, 447 hakim ve Cumhuriyet savcısının burada görev alacağını bildirdi.

Adalet Hizmetleri ve Dijital Dönüşüm

Adalet Bakanı Tunç, vatandaşların adalete erişimlerini kolaylaştırmak için dijital teknolojilerin kullanılmasının önemine değindi. Eğitimli yargı personelinin, kaliteli yargı hizmetleri sunma hedefi doğrultusunda çalışmalar olduklarını belirtti.

Ülke Genelindeki Diğer Projeler

Kapsamlı bir adalet reformu çerçevesinde Türkiye genelinde 68 adalet binası projesi olduğunu söyleyen Tunç, geçmişten günümüze önemli iyileştirmelerin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, yargı mensupları için 3,534 konut projesinin mevcut olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, "Topyekün teşkilatımızın güçlenmesi ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak en önemli hedefimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara 1 No'lu Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte inşaatı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara 1 No'lu Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte inşaatı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

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