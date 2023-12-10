Yeni asgari ücret ne olacak? İşte yarın başlayacak olan sürecin detayları

7 milyonu aşkın çalışanı ve tüm vatandaşları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı için belirleyici süreç, 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor.

Yeni asgari ücret ne olacak? İşte yarın başlayacak olan sürecin detayları
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en çok üyeye sahip olan TÜRK-İŞ temsil edecek.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren heyetinin başkanlığını yaparken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da işçi heyetinin başkanlığını üstlenecek.

Vergi indiriminde anlaşma sağlandı Bu yılki görüşmelerde, geçmiş yıllara göre bir değişiklik olarak, TÜRK-İŞ heyetinde 5 kişiden 4’ü işçi olacak. Bir kasiyer, bir sağlık çalışanı, bir enerji işçisi ve bir de karayollarında görevli bir taşeron işçi, yeni asgari ücretin tespit edilmesi sürecine katılacak.

asgari ücret

Yeni asgari ücret için henüz bir rakam açıklamayan TÜRK-İŞ, “İnsan onuruna yaraşır” bir asgari ücret istiyor.

Yeni asgari ücretin, işçi, işveren ve hükümet arasında üçlü bir anlaşmayla belirlenmesini talep eden TİSK ise ücretin, istihdamı ve rekabet gücünü koruyacak, dengeli bir düzeyde olmasını savunuyor. TİSK, ayrıca asgari ücret işveren desteğinin arttırılarak sürdürülmesini istiyor.

Asgari ücrette farklı görüşlere sahip olan işçi ve işveren tarafı, vergi indirimi konusunda ise hemfikir. İki taraf da, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesini istiyor.

Asgari ücret belirleme süreci nasıl işliyor? Asgari ücret, yasaya göre işçi, işveren ve hükümetten 5’er kişilik temsilcilerden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti tespit etmek için aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın atadığı üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşit olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor.

Bu yılın ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olan asgari ücret, 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak toplantılar sonucunda belli olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için henüz bir rakam açıklanmadı. İşçi, işveren ve hükümet arasında üçlü bir anlaşma sağlanması bekleniyor.

Asgari ücret işveren desteği devam edecek mi?

Asgari ücret işveren desteği, işveren tarafının talebi doğrultusunda devam edecek. Bu destek, asgari ücretin istihdamı ve rekabet gücünü korumasına katkı sağlıyor.

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