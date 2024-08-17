Yeni Bir Eğitim Yaklaşımı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için bir genelge yayımladı. Genelgenin temel amacı, öğrencilerin eğitim süreçlerini geliştirerek zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönlerden dengeli bir profil oluşturmaktır. MEB’in resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bu genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ilimize ulaştırıldı.

Eğitim Süreçleri ve Planlamalar

Model çerçevesinde, eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başlamış, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri ise 2-6 Eylül tarihleri arasında yerel milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilecektir. Eğitimler, alan uzmanı öğretmenler aracılığıyla teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süresince verilecektir.

Branş Temelli ve Öğretmen Eğitimi

Branş temelli eğitimler, öğretmenlerin modelin uygulamaları konusunda donanımlı hale gelmelerini hedeflemektedir. Eğitimlere katılan öğretmenler, öncelikli olarak ilgili sınıf düzeylerine göre atanacak ve gerektiğinde eğitimlerini tamamladıktan sonra derslere girebileceklerdir.

Okul Yöneticilerine Eğitim

Tüm kademelerdeki okul yöneticileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel ilkeleri ve öğrenci, öğretmen, veli rollerine dair bilgilendirmeler alacaklardır. Bu eğitimler, 1 Eylül tarihine kadar tamamlanacaktır.

Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

Öğretim programlarının yerel şartlara dayanarak belirlenmesi, tüm öğrencilere kazandırılması gereken beceriler açısından önem taşımaktadır. Özel eğitim okullarında da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim programı uygulanacak ve bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) bu modeller çerçevesinde oluşturulacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme süreçleri, öğrencilerin bilgi ve becerilerini desteklemek amacıyla süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek. Sınıf içi ölçme uygulamaları dışında, öğrenciler akademik başarılarına göre sıralanmayıp geliştirilerek desteklenecektir.

Eleştirel Okuma ve Kültürel Gelişim

Ayrıca, eğitimin bir parçası olarak öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için her dönem 2, öğretim yılı boyunca ise toplam 4 eser okunarak eleştirel filmler analiz edilecektir. Bu içerikler, öğrencilerin kültürel ve edebi gelişimlerine katkı sunacaktır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitimde kalıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu model ile birlikte öğrencilerin gelişim süreçlerinin her yönü göz önünde bulundurulmuş ve eğitimdeki kalite artırılmaya çalışılacaktır.