Yeni Delhi'deki Yoğun Sis, 400'den Fazla Uçuşu Etkiledi

Hindistan'ın Başkenti Uçuşlarda Büyük Aksamalar Yaşıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, son günlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle büyük bir ulaşım krizi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 9 saat boyunca devam eden bu sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Uçuş ve Tren Seferlerinde Gecikmeler

Hindustan Times'ın verdiği habere göre, sis nedeniyle 45’ten fazla uçuş iptal edildi ve 400'den fazla uçuşta aksaklıklar meydana geldi. Ayrıca, 80'den fazla tren seferinde de gecikmeler yaşandı. Bu durum, birçok yolcunun seyahat planlarını olumsuz etkiledi.

Ulaşımda Devam Eden Sorunlar

Hava durumu koşullarının iyileşmesiyle birlikte, yetkililerin durumu kontrol altına almak için çaba sarf ettiği bildirildi. Ancak, yolcuların yaşadığı bu aksaklıklar, hava yolu ve demiryolu ulaşımında ciddi bir sorun yaratmaya devam ediyor.