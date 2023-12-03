Yeni Dolandırıcılık Yöntemi! Ünlü Şef Arda Türkmen Nasıl Dolandırıldı?: Ünlü Restoranların Adını Kullanarak Sahte Rezervasyon! Arda Türkmen Anlattı

Ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayarak sahte rezervasyon yapan dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor. Bu dolandırıcılar, yapay zeka sistemlerini kullanarak restoranların sitelerini birebir taklit ediyor ve restorana gelmek isteyen müşterilerden kapora isteyerek paralarını alıyor. Müşteriler ise restorana geldiklerinde dolandırıldıklarını anlıyor.



ŞEF ARDA TÜRKMEN DE MAĞDUR OLDU

Bu dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşanlardan biri de ünlü şef Arda Türkmen oldu. Dolandırıcılar, Arda Türkmen’in restoranına ait internet sitesinin aynısını yaparak, restorana rezervasyon yaptırmak isteyen müşterilerden kapora aldı. Müşteriler, restorana geldiklerinde “Bizim rezervasyonumuz vardı, kapora verdik” dediklerinde gerçeği öğrendi.

Arda Türkmen, bu durumu sosyal medya hesabından duyurarak, müşterilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Türkmen, “Bizim restoranın internet sitesini kopyalayıp farklı bir uzantıyla ve restoranın ismiyle beraber arama motorlarında bunu yapan bir dolandırıcı insanlardan rezervasyon karşılığı para talep ediyor. İnsanlar da rezervasyon için önden avans gönderiyor. Sonra restorana geldikleri zaman böyle bir rezervasyon olmadığı ortaya çıkıyor. Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde” dedi.





YILBAŞI ÖNCESİ DİKKATLİ OLUN

Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Türkmen, “Artık kapalı grup rezervasyonlarına, 6-8 kişilik rezervasyonlara müesseseler önden rezervasyon için makul bir miktarda kaparo istiyor. Bunu bilen dolandırıcılar da restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi size telefon açtığınızda bilgi veriyor, rezervasyon yapıyor. Ardından bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz de hesap numarasını kontrol etmeden kaporayı yolluyorsunuz. Ondan sonrada ne ses ne nefes. Son dönemlerde bu araba kiralamada, otel konaklamalarında, restoranlarda çok olmaya başladı. Hele bir de şimdi önümüz yılbaşı, bu yılbaşı döneminde kapalı grup rezervasyonları çok olacaktır. O yüzden herkese arama motorlarında, restoranla ilgili kontak numarası aradıklarında bir kere kesinlikle doğru yere ve doğru linke tıkladıklarından emin olmalarını rica ederim. Çünkü genel olarak en üste çıkana, alışkanlık olarak tıklanıyor. Orası her zaman doğru adres olmuyor” diye konuştu.

DOLANDIRICI ŞEFİ TEHDİT ETTİ

Arda Türkmen’in bu paylaşımını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşarak, “Bana 1000 euro ver, düşeyim yakandan” şeklinde tehditte bulundu. Türkmen, aynı kişinin başka bir Antepli baklavacının da bütün hesaplarını ele geçirdiğini ve hâlâ sipariş aldığını da söyledi.





Ünlü restoranların adını kullanarak sahte rezervasyon yapan dolandırıcılar nasıl anlaşılır?

Ünlü restoranların adını kullanarak sahte rezervasyon yapan dolandırıcılar, restoranların internet sitelerini kopyalayarak farklı bir uzantıyla yayınlıyorlar. Bu sitelerde restorana ait bütün bilgileri gerçekmiş gibi paylaşıyorlar. Restorana gelmek için rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar da bu sahte restoran sitelerini gerçek zannederek site üzerinde belirtilen telefon numarası üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçiyorlar. Dolandırıcılar, rezervasyon için kapora isteyerek paralarını alıyorlar. Bu dolandırıcılardan korunmak için, restoranın resmi internet sitesine girdiğinizden, telefon numarasının doğru olduğundan ve hesap numarasının restorana ait olduğundan emin olun.

Arda Türkmen’in restoranının adı nedir?

Arda Türkmen’in restoranının adı Arda’nın Mutfağı’dır.

Arda Türkmen’in restoranının internet sitesi nedir?

Arda Türkmen’in restoranının internet sitesi [ardaninmutfagi. com] 'dur. Bu site dışındaki sitelere itibar etmeyin.