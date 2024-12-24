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Yeni Kaledonya'da Hükümet Krizi: Kaledonya Birlikte Partisi Kabineden Çekildi

Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da Kaledonya Birlikte Partisi'nin istifasıyla hükümet düştü, halk anayasal reformlara karşı protestolar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:40
Yeni Kaledonya'da Hükümet Krizi: Kaledonya Birlikte Partisi Kabineden Çekildi

Yeni Kaledonya Hükümeti Düştü

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, Kaledonya Birlikte Partisi kabineden çekilerek hükümeti düşürdü. Bağımsızlık karşıtı parti, Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou'ya gönderdiği mektup ile istifasını duyurdu.

Gelecek Hükümet Bekleniyor

Mektupta, 13 Mayıs'tan bu yana Yeni Kaledonya'nın derin bir sosyoekonomik bunalıma girdiği ve 3 yıldır yönettiği Mapou hükümeti'nin, kabineyi Ada'nın diğer kurumlarından bağımsız bir yapı haline getirdiği vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi ile bağlantılı olan Kaledonya Birlikte Partisi'nin istifası sonrası, Mapou'nun başkanlığındaki hükümet geçici olarak düşmüş oldu.

Yeni bir hükümet kuruluncaya kadar, bağımsızlık yanlısı Mapou, Ada'daki rutin işleri yönetmeye devam edecek. Yenilikçi bir hükümet meydana getirmek için Yeni Kaledonya'nın Kongre üyeleri üzerinden bir oylama gerçekleştirilecektir.

Fransız Anayasal Reformuna Tepkiler

Fransa’ya 17 bin kilometre uzakta bulunan Yeni Kaledonya, Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltmayı hedefleyen anayasal reformuna karşı büyük bir direnişle karşılaştı. Reform tasarısı, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasına imkan tanımayı amaçlıyor.

Yerli halk olan Kanaklar, Fransız hükümetinin bu girişimini, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması’na aykırı buluyor. Bu anlaşma, Yeni Kaledonya'ya özerklik statüsü kazandırmış ve yerli halkın toplum içindeki haklarını korumuştur.

Mayıs ayında, reforma karşı harekete geçen yerli topluluk, Fransız hükümetinden bu anayasal değişikliği geri çekmesini talep etti.

Sonuç ve Beklentiler

Yeni Kaledonya'nın siyasi durumu ve olası hükümet değişiklikleri, bölgedeki sosyoekonomik durumu etkileyebilir. Gelecek günlerde atılacak adımlar, hem yerli halkın hem de Fransız hükümetinin tutumunu belirleyecektir.

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