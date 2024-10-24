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Yeni Nesil Hareketi Hükümette Yer Almayacak

IKBY'de üçüncü çıkan Yeni Nesil Hareketi lideri, hükümette yer almayacaklarını ve hedeflerinin iktidarı değiştirmek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:39
Yeni Nesil Hareketi Hükümette Yer Almayacak

IKBY'de Seçim Sonuçları ve Yeni Nesil Hareketi'nin Durumu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki milletvekili seçimlerinde üçüncü sırada yer alan Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, partisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Abdulvahid, düzenlediği basın toplantısında partisinin hükümette yer almayacağını duyurdu.

Seçim Katılım Oranları Üzerine Eleştiriler

Abdulvahid, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim katılım oranlarının yanlış olduğunu öne sürerek, yaklaşık 1 milyon kişinin oy kullanmak için gerekli biometrik karta sahip olmadığı bilgisini paylaştı.

Hedef İktidarın Değiştirilmesi

Yeni Nesil Hareketi'nin lideri, hükümette herhangi bir bakanlık için yer almayacaklarını belirtirken, "Hedefimiz iktidarı değiştirmektir. Bizim için hükümet başkanı ne KDP ne de KYB'den olmalıdır. KDP ve KYB, bir elmanın iki yarısıdır" şeklinde konuştu.

Parlamentodaki Rolü

Partisinin önümüzdeki dört yıl boyunca parlamentoda "gerçek muhalefeti göstereceğini" dile getiren Abdulvahid, Yeni Nesil Hareketi'nin bu süreçteki rolüne vurgu yaptı.

Seçim Sonuçlarına Genel Bakış

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre KDP ve KYB meclisteki sıralamalarını korurken, Goran partisi ciddi bir oy kaybı yaşadı. Süleymaniye merkezli Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırdı. İlk sonuçlara göre;

  • KDP: 809,197 oy
  • KYB: 408,141 oy
  • Yeni Nesil Hareketi: 290,991 oy
  • Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu): 116,981 oy
  • Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel): 64,710 oy
  • Halwest (Duruş) Hareketi: 55,775 oy
  • Halk Cephesi: 33,365 oy
  • Goran: 11,621 oy

Yerel medyada yayımlanan resmi olmayan sonuçlara göre toplam 100 sandalyeli mecliste dağılım şu şekilde tahmin ediliyor:

  • KDP: 39 sandalye
  • KYB: 23 sandalye
  • Yeni Nesil Hareketi: 15 sandalye
  • Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu): 7 sandalye
  • Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel): 3 sandalye
  • Halwest (Duruş) Hareketi: 4 sandalye
  • Halk Cephesi: 2 sandalye
  • Goran: 1 sandalye
  • Kürdistan İttifakı Grubu: 1 sandalye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Yeni Nesil Hareketi lideri Abdulvahid, Süleymaniye kentinde basın...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Yeni Nesil Hareketi lideri Abdulvahid, Süleymaniye kentinde basın toplantısı düzenledi.

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