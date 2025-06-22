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Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ZD360, yük taşıma kapasitesini artırarak sektördeki standartları yükseltiyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:07
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı

Yeni nesil kargo İHA ZD360, Türk savunma sanayisinde önemli bir adım atıyor. Geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZD300 platformunun üzerine geliştirilen bu yeni İHA, imza niteliğinde özellikler taşıyor.

Türk İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, sahada elde edilen geri dönüşler doğrultusunda faydalı yük taşıma kapasitesini arttırmayı hedefliyor. ZD360, gelişmiş yapay zeka destekli uçuş algoritmaları ile dikkat çekiyor ve 60 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bu İHA, 10 kilometre menzil kat ederek yükünü boşalttıktan sonra şarj ihtiyacı olmadan geri dönebilme yeteneğine sahip.

Bu yeni kargo İHA, aynı yükle 30 dakikadan fazla görev süreleri sunarak sektördeki etkinliği artırmayı amaçlıyor. Uçuş güvenliği ve çevresel farkındalık sensör suitleri ile donatılan ZD360, karıştırma (jamming) ortamlarında dahi yüksek performans sergileme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

ZD360, ZD300'ün bir yıllık sahada edindiği deneyimlerin iyileştirilmiş bir versiyonu olarak sahne alıyor. ZD300, şimdiye kadar 10'dan fazla farklı faydalı yükle entegre edilerek farklı sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilmişti. Bu deneyimler, ZD360'ın daha hızlı ve etkili görev adaptasyonuna katkı sağladı.

Zyron Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, ZD360'ın yalnızca bir platform güncellemesi değil, aynı zamanda daha akıllı ve güçlü bir sistem olduğunu vurguladı. Kanber, ZD serisi platformlarının sahada elde ettiği başarıların, zaman zaman farklı ülkelerde kopyalanma girişimlerine konu olduğunu söyleyerek, bu durumun mühendislik niteliklerini teyit ettiğini belirtti.

ZD360 ile hem teknolojik üstünlüğü hem de yerli ve milli çözümlerle uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kanber, yeni platformun 2025 sonuna kadar çeşitli operasyonel testlerde görev alacağını ve ilk teslimatını gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kargo insansız hava araçlarının (İHA) faydalı yük...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kargo insansız hava araçlarının (İHA) faydalı yük taşıma kapasitesi, sahadaki geri dönüşler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda artırılıyor. Türkiye’nin İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZD300 platformunun üzerine yeni nesil bir kargo İHA inşa etti. Yeni nesil kargo İHA, 60 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Tasarımı itibarıyla aynı yük sınıfındaki en yakın rakibinden 4 kat daha küçük olan ZD360, zorlu arazilerde, dar iniş-kalkış alanlarında ve operasyonel mobilitenin kritik olduğu senaryolarda öne çıkıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kargo insansız hava araçlarının (İHA) faydalı yük...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kargo insansız hava araçlarının (İHA) faydalı yük taşıma kapasitesi, sahadaki geri dönüşler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda artırılıyor. Türkiye’nin İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZD300 platformunun üzerine yeni nesil bir kargo İHA inşa etti. Yeni nesil kargo İHA, 60 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Tasarımı itibarıyla aynı yük sınıfındaki en yakın rakibinden 4 kat daha küçük olan ZD360, zorlu arazilerde, dar iniş-kalkış alanlarında ve operasyonel mobilitenin kritik olduğu senaryolarda öne çıkıyor.

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