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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göreve başlaması vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı. Bakan Memişoğlu, Atatürk'ün manevi huzurunda sağlık sistemini dünya standartlarına çıkarma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:22
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Anıtkabir'e anlamlı ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle 53'üncü Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından, göreve başlaması vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu'nun bu anlamlı ziyareti, Türk milletinin sağlığını koruma ve sağlık sistemini geliştirme kararlılığının bir göstergesi olarak büyük bir önem taşıyor.

ASLANLI YOL'DAN MOZOLEYE

Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'e gelerek Aslanlı Yol'dan yürüdü. Aslanlı Yol boyunca ilerleyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Memişoğlu, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Bu anlamlı tören, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne bıraktığı mirasın ve onun değerlerinin yeni Sağlık Bakanı tarafından da derin bir saygıyla benimsendiğini gösterdi.

Mozoledeki törenin ardından, Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, duygusal ve kararlı bir mesaj bıraktı. Deftere yazdığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, milletin sağlığını koruma ve sağlık sistemini dünya standartlarının üzerine çıkarma hedefini vurguladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NUN MESAJI

"Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin sağlığını korumak için çalışacağımıza, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverileriyle sağlık sistemimizi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum. Yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun bu ziyareti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj, Türkiye'nin sağlık sistemini dünya standartlarının üzerine çıkarma hedefini yeniden teyit etti. Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverilerinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. 

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