Yeni Sol, Küresel Sumud Filosu'na SAR'da Dron Saldırısını Kınadı

Yeni Sol, Yunanistan'ın SAR sahasında Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen dronlu saldırıyı hükümeti sorumlu tutarak kınadı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:16
Parti, hükümeti ihmalle suçlayıp acil önlem çağrısı yaptı

Yunanistan'da muhalefet partilerinden Yeni Sol, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan’ın arama-kurtarma bölgesinde (SAR) insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yeni Sol Parti'den yapılan açıklamada, "Bu saldırı, Yunan hükümetini doğrudan sorumlu kılıyor. Filonun korunması ve muhtemel bir trajedinin önlenmesi için hükümete baskı yapılmalı. Bu saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "saat 02.00'de Yunanistan’ın SAR sahasında 9 insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı" belirtildi ve "Saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırma kullanıldı. Yunan hükümeti, bu saldırıların önlenmesinden ve gemilerdeki mürettebatın güvenliğinden birinci derecede sorumludur." denildi.

Parti, hükümetin sessizliğini "basit bir kayıtsızlık değil, uluslararası yükümlülüklerin ihlali ve fiili bir suç ortaklığı" olarak nitelendirdi ve "İsrail’in Yunanistan’ın SAR sahasında bu şekilde hareket etmesi yalnızca insan haklarına değil, aynı zamanda ülkenin egemenliğine ve güvenilirliğine de bir saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

Yeni Sol, hükümete ve sahil güvenlik birimlerine çağrı yaparak: "Her gemi ve her insan hayatı Yunanistan’ın sorumluluğundadır. Anayasal ve uluslararası yükümlülükler yerine getirilmeli, saldırılara karşı derhal önlem alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, "March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

March to Gaza Greece açıklamasında, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

