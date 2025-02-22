Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Törenle Denize İndirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159'un denize indirilmesi dolayısıyla yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, "25 yıl önce MİLGEM Projesi ile başlattığımız askeri gemi inşa sanayii yetkinlik atılımımız, bugün meyvelerini vermeye devam ediyor" dedi.

Anadolu Tersanesi'ndeki Projeler

Görgün, Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde inşa edilen toplam 8 adet gemi projesinin devam ettiğini belirtti. Proje kapsamındaki ilk geminin denize inişinin, 2024 yılı başında imzalanan sözleşmenin ardından yalnızca 10 ay içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Yerli ve Milli İmkanlarla Gelişen Donanma

Görgün, Savunma Sanayii olarak amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu platformları yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu ifade etti. "Mavi Vatan'da hizmet veren birçok deniz platformumuz, bu başarıların birer örneğidir" diye ekledi.

Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

Gemilerdeki yerlilik oranının son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine yükseldiğini belirten Görgün, yerli olarak geliştirdikleri radar, muhabere ve savaş yönetim sistemleriyle bu başarıyı sağladıklarını açıkladı.

Uluslararası Başarılar ve İhracatlar

Türk Savunma Sanayii'nin uluslararası alanda yaptığı ihracatlar da dikkat çekici. Haluk Görgün, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi dost ülkelere gemi ihraç edildiğini ifade ederek, 2024 yılında bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yapılan askeri gemi ihracat sözleşmesinin ilk olduğuna dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri

Görgün, Türkiye'nin gelecekte milli uçak gemisi ve milli denizaltı projeleriyle savunma sanayisinde daha da ileriye taşınacağını belirtti. Yerli ve milli projelerin yanında, dost ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap vererek güçlü bir konuma ulaştıklarını vurguladı.

Deniz Kuvvetlerinin Gücü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, yeni tip çıkarma gemilerinin ordunun muharip gücünü ve caydırıcılığını artıracağını belirterek, bu gemilerin Türk mühendisliğini ve yerli üretimin gücünü ön plana çıkardığını ifade etti.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159'un denize indirmesi Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Ç-159'un denize indirmesi Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı.