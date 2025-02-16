Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde

Türksat Yeni Yerli Uydu Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 3A uydusunun teorik ömrünün dolduğunu ve birkaç yıl daha hizmet verebileceğini açıkladı.
Uraloğlu, "Yeni uydu için hazırlıklara başladık. Bu uydu, yerli ve milli olarak daha gelişmiş yeteneklere sahip olacak," dedi. Bu hamle, Türkiye'nin uzay alanındaki iddialı hedeflerini güçlendirecek.
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Mayıs'ta Tamamlayacak
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, çalışmalarının Mayıs ortasında tamamlanacağını belirtti. Dönmez, yurt dışında yapay zeka alanında çalışan Türk uzmanların komisyona davet edileceğini duyurdu.
Komisyon, Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan bir Koordinasyon Kurulu ile hem kamu hem de özel sektör için ihtiyaç duyduğu uzman yetiştirilmesine yönelik bir planlama yapacak.
NATO Ülkeleri ile Terörizmle Mücadele Tecrübe Paylaşımı
TMMM Komutanlığı, NATO'ya akredite ikinci merkez olarak, terörizmle mücadelede kritik tecrübeleri paylaşıyor. TMMM Komutanı Albay Halil Sıddık Ayhan, "Güvenlik alanında çalışan yöneticilere terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.
İŞKUR Gençlik Programına Yoğun İlgi
İŞKUR başlattığı Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu. Genel Müdür Samet Güneş, programın genç işsizlik oranlarını azaltma hedefine büyük katkı sağladığını ifade etti.
THK, 100. Yılında Yeniden Yapılanmaya Gidiyor
Türk Hava Kurumu, Kemal Yurtnaç önderliğinde yeniden yapılanmaya odaklanacak. Yurtnaç, yıl sonuna kadar bu sürecin tamamlanacağını ve yeni projelerle THK'nin güçlendirileceğini belirtti.
Tepecik Höyüğü'nde Tarihi Bulgu: Santorini Külleri
Aydın'daki Tepecik Höyüğünde bulunan küllerin, M.Ö. 1500'lerdeki Santorini patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, bu analizlerin önemine dikkat çekti.
Kıyı İşgali KDK ile Son Buldu
Muğla'da bir özel işletmenin halka açık deniz alanını işgal etmesi üzerine yapılan şikayetler sonrası KDK, duruma müdahale etti.
Sanat Eseri İhracatında Yeni Bir Rekor
Türkiye, 2022 yılında sanat eseri ve antika ihracatında 14,5 milyon dolar Türkiye, Slovenya'ya 371,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Otomotiv endüstrisi bu ihracatın en büyük payını aldı. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Türkiye'nin intermodal taşımacılıktaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı. İstanbul'daki Göztepe Semiha Şakir Huzurevi sakinleri, bahçelerindeki kedilere daha iyi bakabilmek için "Sevimli Patiler Huzurevi"ni kurdu. Yaşlılar, kedilere özel kıyafetler örerek onlarla keyifli vakit geçiriyor. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, deniz altı kablolarına yönelik saldırıların bir sınama olduğunu belirtti. Tüm NATO ve AB üyelerinin bu saldırılara karşı birlik olmaları gerektiğini vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözleri üzerine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen
Türkiye-Slovenya Ticaretinde Tarihi İhracat Başarısı
Intermodal Taşımacılıkta Türkiye'nin Potansiyeli
Huzurevi Sakinleri için Patili Dostlar
Finlandiya Savunma Bakanı'ndan Endişe Verici Açıklamalar
Avrupalı Siyasilerden JD Vance'a Tepki
Türkiye, Slovenya'ya 371,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Otomotiv endüstrisi bu ihracatın en büyük payını aldı.
Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Türkiye'nin intermodal taşımacılıktaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.
İstanbul'daki Göztepe Semiha Şakir Huzurevi sakinleri, bahçelerindeki kedilere daha iyi bakabilmek için "Sevimli Patiler Huzurevi"ni kurdu. Yaşlılar, kedilere özel kıyafetler örerek onlarla keyifli vakit geçiriyor.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, deniz altı kablolarına yönelik saldırıların bir sınama olduğunu belirtti. Tüm NATO ve AB üyelerinin bu saldırılara karşı birlik olmaları gerektiğini vurguladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözleri üzerine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen