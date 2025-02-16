Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde

Türkiye, yerli uydu projeleri ve yapay zeka üzerinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İşte günün önemli gelişmeleri.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:45
Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde

Türksat Yeni Yerli Uydu Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 3A uydusunun teorik ömrünün dolduğunu ve birkaç yıl daha hizmet verebileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Yeni uydu için hazırlıklara başladık. Bu uydu, yerli ve milli olarak daha gelişmiş yeteneklere sahip olacak," dedi. Bu hamle, Türkiye'nin uzay alanındaki iddialı hedeflerini güçlendirecek.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Mayıs'ta Tamamlayacak

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, çalışmalarının Mayıs ortasında tamamlanacağını belirtti. Dönmez, yurt dışında yapay zeka alanında çalışan Türk uzmanların komisyona davet edileceğini duyurdu.

Komisyon, Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan bir Koordinasyon Kurulu ile hem kamu hem de özel sektör için ihtiyaç duyduğu uzman yetiştirilmesine yönelik bir planlama yapacak.

NATO Ülkeleri ile Terörizmle Mücadele Tecrübe Paylaşımı

TMMM Komutanlığı, NATO'ya akredite ikinci merkez olarak, terörizmle mücadelede kritik tecrübeleri paylaşıyor. TMMM Komutanı Albay Halil Sıddık Ayhan, "Güvenlik alanında çalışan yöneticilere terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.

İŞKUR Gençlik Programına Yoğun İlgi

İŞKUR başlattığı Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu. Genel Müdür Samet Güneş, programın genç işsizlik oranlarını azaltma hedefine büyük katkı sağladığını ifade etti.

THK, 100. Yılında Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Türk Hava Kurumu, Kemal Yurtnaç önderliğinde yeniden yapılanmaya odaklanacak. Yurtnaç, yıl sonuna kadar bu sürecin tamamlanacağını ve yeni projelerle THK'nin güçlendirileceğini belirtti.

Tepecik Höyüğü'nde Tarihi Bulgu: Santorini Külleri

Aydın'daki Tepecik Höyüğünde bulunan küllerin, M.Ö. 1500'lerdeki Santorini patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, bu analizlerin önemine dikkat çekti.

Kıyı İşgali KDK ile Son Buldu

Muğla'da bir özel işletmenin halka açık deniz alanını işgal etmesi üzerine yapılan şikayetler sonrası KDK, duruma müdahale etti.

Sanat Eseri İhracatında Yeni Bir Rekor

Türkiye, 2022 yılında sanat eseri ve antika ihracatında 14,5 milyon dolar

Türkiye-Slovenya Ticaretinde Tarihi İhracat Başarısı

Türkiye, Slovenya'ya 371,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Otomotiv endüstrisi bu ihracatın en büyük payını aldı.

Intermodal Taşımacılıkta Türkiye'nin Potansiyeli

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Türkiye'nin intermodal taşımacılıktaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Huzurevi Sakinleri için Patili Dostlar

İstanbul'daki Göztepe Semiha Şakir Huzurevi sakinleri, bahçelerindeki kedilere daha iyi bakabilmek için "Sevimli Patiler Huzurevi"ni kurdu. Yaşlılar, kedilere özel kıyafetler örerek onlarla keyifli vakit geçiriyor.

Finlandiya Savunma Bakanı'ndan Endişe Verici Açıklamalar

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, deniz altı kablolarına yönelik saldırıların bir sınama olduğunu belirtti. Tüm NATO ve AB üyelerinin bu saldırılara karşı birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Avrupalı Siyasilerden JD Vance'a Tepki

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözleri üzerine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Müttefik Kara Komutanlığı Yeni Görevlerle Güçleniyor
2
Finlandiya Savunma Bakanı: Deniz Altı Kablolarına Yönelik Saldırılar Ciddi Bir Sınama
3
Merasim Sokak Saldırısının Üzerinden 9 Yıl Geçti: 29 Can Kayıplı Menfur Eylem
4
4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Başvuruları Başladı
5
Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde
7
Axios, 'Meksika Körfezi' Yerine 'Amerika Körfezi' İfadesini Kullanacak

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor