Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde

Türksat Yeni Yerli Uydu Projesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 3A uydusunun teorik ömrünün dolduğunu ve birkaç yıl daha hizmet verebileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "Yeni uydu için hazırlıklara başladık. Bu uydu, yerli ve milli olarak daha gelişmiş yeteneklere sahip olacak," dedi. Bu hamle, Türkiye'nin uzay alanındaki iddialı hedeflerini güçlendirecek.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Mayıs'ta Tamamlayacak

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, çalışmalarının Mayıs ortasında tamamlanacağını belirtti. Dönmez, yurt dışında yapay zeka alanında çalışan Türk uzmanların komisyona davet edileceğini duyurdu.

Komisyon, Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan bir Koordinasyon Kurulu ile hem kamu hem de özel sektör için ihtiyaç duyduğu uzman yetiştirilmesine yönelik bir planlama yapacak.

NATO Ülkeleri ile Terörizmle Mücadele Tecrübe Paylaşımı

TMMM Komutanlığı, NATO'ya akredite ikinci merkez olarak, terörizmle mücadelede kritik tecrübeleri paylaşıyor. TMMM Komutanı Albay Halil Sıddık Ayhan, "Güvenlik alanında çalışan yöneticilere terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.

İŞKUR Gençlik Programına Yoğun İlgi

İŞKUR başlattığı Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu. Genel Müdür Samet Güneş, programın genç işsizlik oranlarını azaltma hedefine büyük katkı sağladığını ifade etti.

THK, 100. Yılında Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Türk Hava Kurumu, Kemal Yurtnaç önderliğinde yeniden yapılanmaya odaklanacak. Yurtnaç, yıl sonuna kadar bu sürecin tamamlanacağını ve yeni projelerle THK'nin güçlendirileceğini belirtti.

Tepecik Höyüğü'nde Tarihi Bulgu: Santorini Külleri

Aydın'daki Tepecik Höyüğünde bulunan küllerin, M.Ö. 1500'lerdeki Santorini patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, bu analizlerin önemine dikkat çekti.

Kıyı İşgali KDK ile Son Buldu

Muğla'da bir özel işletmenin halka açık deniz alanını işgal etmesi üzerine yapılan şikayetler sonrası KDK, duruma müdahale etti.

Sanat Eseri İhracatında Yeni Bir Rekor