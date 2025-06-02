Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Yeni Yol Partisi'nden HÜDA PAR'a Ziyaret

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Kaya'ya, partinin grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ile TBMM Başkan adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman eşlik etti. Ziyaret, HÜDA PAR Genel Başkanı'nın Meclis'teki makamında gerçekleşti.

Görüşmeler ve Değerlendirmeler

Ayrıca, görüşmede HÜDA PAR Genel Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Faruk Dinç de yer aldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yapıcıoğlu, yarın yapılacak TBMM Başkanı seçimini hatırlatarak, başkan adaylarının bu süreçte kendilerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Yapıcıoğlu, bu ziyaret vesilesiyle ülke gündemindeki bazı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Özellikle “Terörsüz Türkiye” hedefi ve iç cephenin güçlendirilmesi konularının tartışıldığını vurguladı. “İnşallah bundan sonra da görüşmelerimiz ve fikir teatisi devam edecektir.” dedi.

Karşılıklı İstişare İfadeleri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, ziyareti için Yapıcıoğlu’na teşekkür ederek, bu ziyaretin hem adaylık sürecine hem de Meclis çalışmalarına yönelik önemli bir istişare fırsatı sunduğunu söyledi. Kaya, “HÜDA PAR ile birlikte TBMM’nin temel meselelerinde istişarelerimizi devam ettirme hususunda bir görüş birliğine vardık.” şeklinde konuştu.

Yeni Yol Partisi’nin TBMM Başkan Adayı Karaman da yarınki seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Yapıcıoğlu'na kabulü için teşekkür etti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya(sağ 2), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu(solda) Meclis'teki makamında ziyarette bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya(sağ 2), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu(solda) Meclis'teki makamında ziyarette bulundu.