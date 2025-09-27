Yeni Zelanda'dan Gazze'ye Kesintisiz İnsani Yardım Çağrısı

BM 80. Genel Kurulunda uyarı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan "insani krize" dikkat çekti ve bölgeye yönelik yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Hükümetin desteği ve talepleri

Peters, Wellington yönetiminin Gazze’deki insani krizi hafifletmek amacıyla maddi destek sunmaya devam edeceğini belirtti. Konuşmasında, "7 Ekim saldırılarından bu yana sürekli olarak ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in Gazze’ye hayati yardımların girişine izin vermesi çağrısında bulunduk. Odağımız bu noktada olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti tanıma konusundaki duruş

Peters, Yeni Zelanda hükümetinin şu aşamada henüz Filistin Devletini tanımaya hazır olmadığını açıkladı ve "Yeni Zelanda hükümeti, Filistin Devletini tanımayı barış ve müzakere için daha büyük umutların bulunduğu bir zamanda yapmanın daha anlamlı olacağına inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.