Yeni Zelanda Donanması Gemisi, Mürettebat Hatasından Dolayı Battı

Yeni Zelanda Donanmasına Ait Gemi Battı

Yeni Zelanda hükümetinin gerçekleştirdiği soruşturma, mürettebat hatası nedeniyle donanmaya ait bir geminin Samoa açıklarında resife çarparak battığını ortaya koydu.

Olayın Detayları ve Soruşturma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, HMNZS Manawanui isimli hidrografik araştırma gemisi, ekim ayında Samoa açıklarında keşif çalışmalarında bulunurken kaza geçirdi. Soruşturmanın ön bulguları kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturmayı yürütmekte olan askeri mahkeme, geminin otomatik pilot görevinde kalmasını fark edemeyen mürettebatın, karaya doğru ilerleyen gemiye müdahalede geç kaldığını belirledi.

Resmi Açıklamalar ve Gelecek Adımlar

Yeni Zelanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Gavin Golding, kazanın nedeninin geminin auto pilote olması gereken zamanda devreden çıkarılmamasına yol açan bir dizi insan hatası olarak tanımlandığını açıkladı. Ayrıca, gelecek yıl tamamlanması beklenen soruşturmanın ardından mürettebattan üç kişi için disiplin sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Kazanın Sonuçları

Olay, 5 Ekim tarihinde Samoa'nın güneyindeki Upolu kenti açıklarında meydana gelirken, gemi resife çarpmasıyla alev alarak battı. Olay sırasında gemide bulunan 75 kişilik mürettebat tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yeni Zelanda donanmasının 9 gemisinden biri olan HMNZS Manawanui, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batan ilk gemi olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.