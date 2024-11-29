DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,66 -0,08%
ALTIN
2.969,9 -1,2%
BITCOIN
3.353.897,26 -1,94%

Yeni Zelanda Donanması Gemisi, Mürettebat Hatasından Dolayı Battı

Yeni Zelanda donanmasına ait geminin, mürettebat hatası sonucu Samoa açıklarında batmasıyla ilgili soruşturma sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:52
Yeni Zelanda Donanması Gemisi, Mürettebat Hatasından Dolayı Battı

Yeni Zelanda Donanmasına Ait Gemi Battı

Yeni Zelanda hükümetinin gerçekleştirdiği soruşturma, mürettebat hatası nedeniyle donanmaya ait bir geminin Samoa açıklarında resife çarparak battığını ortaya koydu.

Olayın Detayları ve Soruşturma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, HMNZS Manawanui isimli hidrografik araştırma gemisi, ekim ayında Samoa açıklarında keşif çalışmalarında bulunurken kaza geçirdi. Soruşturmanın ön bulguları kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturmayı yürütmekte olan askeri mahkeme, geminin otomatik pilot görevinde kalmasını fark edemeyen mürettebatın, karaya doğru ilerleyen gemiye müdahalede geç kaldığını belirledi.

Resmi Açıklamalar ve Gelecek Adımlar

Yeni Zelanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Gavin Golding, kazanın nedeninin geminin auto pilote olması gereken zamanda devreden çıkarılmamasına yol açan bir dizi insan hatası olarak tanımlandığını açıkladı. Ayrıca, gelecek yıl tamamlanması beklenen soruşturmanın ardından mürettebattan üç kişi için disiplin sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Kazanın Sonuçları

Olay, 5 Ekim tarihinde Samoa'nın güneyindeki Upolu kenti açıklarında meydana gelirken, gemi resife çarpmasıyla alev alarak battı. Olay sırasında gemide bulunan 75 kişilik mürettebat tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yeni Zelanda donanmasının 9 gemisinden biri olan HMNZS Manawanui, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batan ilk gemi olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor
2
Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Mal Varlıklarına Tedbir Kararı
3
Halep'te Üniversite Yurduna Saldırı: 4 Öğrenci Hayatını Kaybetti
4
2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak
5
Kamerun'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Almanya İç İstihbaratı: Seçimlerde Manipülasyon Tehdidi
7
DSÖ, Ukrayna'daki Sağlık Hizmetlerine Yönelik 2.159 Saldırıyı Doğruladı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı